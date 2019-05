Liverpool - Le Barça, même Klopp n'y croyait pas selon Mané

Dans des propos accordés à Téléfoot, Sadio Mané est revenu sur la qualification face au FC Barcelone. Inespérée, au sens propre du terme...

Après des demi-finales marquées par de nombreux rebondissements, la finale de la Ligue des Champions opposera les Reds de aux Spurs de le 1er juin prochain, au Wanda Metropolitano. Une affiche 100% anglaise, qui s'annonce elle aussi particulièrement disputée, entre deux équipes réputées joueuses et accrocheuses. À une semaine de cet affrontement, Sadio Mané s'est confié sur le sujet dans des propos accordés à l'émission Téléfoot, ce dimanche.

Ainsi, l'ancien joueur de et du a livré une anecdote qui vaut le détour. Et pour cause, alors que Liverpool avait perdu 3-0 au match aller face au et s'apprêtait à marquer l'histoire du football en inversant la tendance à Anfield (4-0), il semblerait que la confiance n'était pas vraiment de mise dans le vestiaire des Reds, qui ne s'imaginaient pas forcément être capables de créer l'exploit de cette manière.

"Klopp nous a motivés mais il n’y croyait même pas"

"Avant le match (face au Barça), je n’avais jamais vu le coach comme ça. Klopp nous a motivés mais il n’y croyait même pas, honnêtement", a d'abord confié Sadio Mané, avant d'évoquer la dernière marche contre Tottenham. "La finale c’est un seul match, ce sera différent du championnat. Il ne faut pas se cacher, je crois qu’on est favoris", a ajouté celui qui s'est montré décisif cette saison, si bien en qu'en Ligue des Champions.

"Il est exceptionnel, ça te donne envie de te battre pour lui, de tout donner pour lui", a terminé le Sénégalais au sujet de son entraîneur, Jürgen Klopp. Un technicien qui semble faire l'unanimité auprès de ses joueurs, si bien sur les bords de la Mersey qu'au .