Liverpool : l'avis bien tranché de Klopp sur les débuts de Vieira

L'entraîneur des Reds a loué le bon travail effectué par Patrick Vieira depuis son arrivée sur le banc des Eagles, une équipe jugée transformée.

Solides et notamment portés par le 100ème but de Sadio Mané sous les couleurs du club, les Reds l'ont facilement emporté face à Crystal Palace (3-0), ce samedi. À Anfield, Liverpool a pourtant été gêné sur quelques séquences par des Eagles avec des idées. Déjà l'empreinte d'un certain Patrick Vieira, arrivé sur le banc cet été ?

Selon son homologue Jürgen Klopp, la réponse est oui. Avant même la victoire de son équipe, le technicien allemand avait tenu à rendre hommage au bon travail effectué par le Français, notamment passé sur le banc de l'OGC Nice. Selon lui, Crystal Palace n'est tout simplement plus la même équipe, et son nouveau visage est séduisant.

"C’est maintenant une vraie équipe de foot"

"L’apport de Vieira à Crystal Palace? Enorme ! C’est maintenant une vraie équipe de foot et Vieira a une idée très claire de ce qu’il veut mettre en place. (…) Ils sont en construction. C’est un gros changement mais ils s’en sortiront bien, j’en suis sûr", a insisté Jürgen Klopp, louant ensuite le secteur offensif des Eagles.





"En attaque, leurs points forts sont incroyables. Odsonne Edouard vient d’arriver et il a marqué deux buts, en réalisant un record (ndlr : devenu contre Tottenham joueur le plus rapide à marquer pour ses débuts en Premier League). Ils ont aussi Ayew, Benteke, Mateta, et évidemment Zaha. Tout cela est d’une incroyable qualité".

Des mots qui ne manqueront pas de faire plaisir à Patrick Vieira, qui vit pourtant des débuts contrastés en Premier League, avec 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Toutefois, son principal fait d'arme, à savoir la large victoire contre Tottenham (3-0) le week end dernier, a visiblement été remarqué. Ce samedi, la marche était trop haute pour venir à bout d'une équipe de Liverpool qui poursuit sa belle série. En attendant la fin de la journée, les Reds sont leaders du championnat d'Angleterre avec 13 points.