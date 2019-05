Liverpool - La victoire acquise... grâce à un ramasseur de balle ?

Liverpool a réussi un véritable exploit ce mardi soir en éliminant Barcelone en demies finale de la Ligue des champions (4-0).

Peu de gens y croyaient et pourtant l'a fait. Privés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, les Reds ont étrillé Barcelone pour remonter un handicap de trois buts et se qualifier pour leur deuxième finale de Ligue des champions consécutive (4-0). Une performance conclue avec un but d'Origi inscrit à la suite d'un corner rapidement joué par Alexander-Arnold, alors que la défense du Barça n'était pas encore replacée.

Les analystes vidéos des Reds avaient constaté que les Barcelonais étaient distraits quand ils concédaient des touches ou des corner. Consigne a été donnée aux ramasseurs de balle de rendre vite les ballons. (Le héros s'appelle Oakley Cannonier) #LIVBAR https://t.co/43uBsLZ9Rs — Antoine Maes (@AntoineMaes) 8 mai 2019

La rapidité avec laquelle le latéral droit des Anglais a pu tirer ce corner ne doit rien au hasard. En effet, les analystes vidéo de Liverpool s'étaient rendu compte de la passivité de la défense catalane, peu encline à se replacer rapidement à la suite d'un touche ou d'un corner. La consigne avait alors été donnée aux ramasseurs de balle présents à Anfield ce mardi de rendre vite les ballons pour permettre aux locaux de jouer rapidement pour surprendre leurs adversaires. Ce qui s'est produit.

C'est le jeune Oakley Cannonier, 14 ans, qui tenait ce rôle au niveau du poteau de corner droit. Dès lors que le ballon est sorti en corner, il s'est précipité pour en fournir un autre à Alexander-Arnold. Dans un premier temps, ce dernier a fait mine de laisser tirer Shaqiri, avant de voir Origi démarqué et de lui adresser un centre millimétré et décisif.

Un but qui permet à Liverpool de se qualifier pour la finale de la , qui se jouera le 1er juin prochain, au Wanda Metropolitano de Madrid. Les hommes de Jurgen Klopp - dont ce sera la troisième finale - y retrouveront l' ou , qui s'affrontent ce soir à Amsterdam en demi-finale retour (21h). Les Néerlandais ont l'avantage après leur courte victoire au match aller (1-0).