Liverpool - La Ligue des champions va aider le club dans la course au titre selon Gary Lineker

L'ex-international anglais pense que Liverpool a tout à gagner à performer en Ligue des champions en vue de la course au titre en Premier League.

Gary Lineker pense qu'une victoire de Liverpool en Ligue des champions contre le Bayern Munich pourrait les mettre sur la voie d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Les hommes de Jürgen Klopp vont connaître une semaine décisive, alors qu'il sont à égalité de points avec Manchester City en tête du championnat (avec un match disputé en moins). Après le Bayern Munich en Ligue des champions ce mardi soir (21h), ils retrouveront en effet Manchester United, à Old Trafford, ce dimanche à 15h05 en championnat.

Les Reds ont relevé la tête lors de leur dernier match de Premier League, en s'imposant 3-0 contre Bournemouth et Lineker considère ce match contre Munich crucial pour recréer une dynamique positive sur les bords de la Mersey, après les deux nuls décevants contre Leicester et West Ham.

"L'idée que les espoirs de Liverpool de remporter cette course au titre soient plus grands si les Reds n'ont plus la Ligue des champions à disputer n'a pas de sens", a déclaré le présentateur de BT Sport à Goal.

"Je crois que la confiance est un facteur important dans n'importe quel sport et le meilleur moyen pour un footballeur de se sentir en confiance est de gagner des matches. Donc perdre contre le Bayern n'aiderait pas du tout Liverpool, mais je pense que ça aurait l'effet inverse. Ce serait une nouvelle contre-performance après celles du mois dernier, cela ajouterait du doute et c'est ce dont ils ne veulent pas."

"S'ils battent le Bayern comme ils l'ont fait contre d'autres équipes en Ligue des champions la saison passée, la confiance reviendrait. Tout le monde s'emballe à ce stade de la saison quand une équipe de tête est moins performante, mais c'est rare qu'il n'y ait pas quelques accrocs au cours d'une saison."

"Ils ont eu quelques blessures qui les ont handicapé et c'est un test pour eux, mais imaginez qu'ils gagnent largement ce match aller, comme contre la Roma la saison dernière. Une telle victoire rallumerait la flamme à Liverpool et c'est pour cela que c'est fou de suggérer qu'ils devraient se concentrer sur la Premier League."

Lineker pense que les hommes de Klopp font face à des attentes différentes de leurs rivaux, y compris chez une partie de leurs supporters. "Le gros problème c'est la pression qu'a Liverpool comparé à Manchester City, mais c'est auto-infligé", dit-il. "On n'arrête pas d'entendre qu'ils n'ont pas gagné le titre depuis 29 ans et leurs fans espèrent tellement mettre fin à cette série, mais l'entraîneur et les joueurs doivent faire abstraction de tout ça et se concentrer sur ce qu'ils ont à faire."

"De mon expérience, les joueurs n'ont pas tendance à penser à ce qui se dit autour ou dans les médias, ils vont juste sur le terrain et jouent. C'est certainement ce qu'ils faisaient, mais il y a eu des signes de nervosité, et l'anxiété des fans peut parfois rejaillir sur les joueurs. La tension était visible quand Harry Maguire a égalisé pour Leicester il y a quelques semaines et les joueurs de Liverpool la ressentaient sur le terrain. Ils veulent tellement gagner la Premier League que cela peut affecter les joueurs."

"J'ai toujours le sentiment que Liverpool est dans une bonne position pour vivre une superbe fin de saison et ils doivent profiter du match de Ligue des champions contre le Bayern. Ce sera une pause dans l'incessant débat sur la course au titre, et va leur donner une chance de se concentrer sur autre chose."