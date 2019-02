Liverpool, Klopp : "Une rencontre étrange"

Jurgen Klopp a indiqué que le duel de ce dimanche contre MU était assez particulier en raison des évènements qui l'ont marqué.

Liverpool et Manchester United de sont quittés sur un score nul et vierge ce dimanche. Un bon vieux 0-0 à la suite d'une partie assez pauvre en temps forts, mais pas en temps morts. La partie a, en effet, été caractérisée par de nombreux arrêts de jeu. Et, selon Jurgen Klopp, le rythme des débats en a inévitablement pâti.

Lors de sa réaction d'après-match, le technicien allemand a indiqué que c'était "une rencontre étrange". "On a très bien débuté. Mais, ensuite, les très nombreuses sorties sur blessure nous ont coupé dans notre rythme. Et, on en a, nous-mêmes, souffert avec la blessure de "Bobby" Firmino, qui est une catastrophe pour nous", a-t-il ajouté.

L'attaquant brésilien a été touché durant le premier acte. Ça blessure parait assez sérieuse, puisqu'il a quitté Old Trafford en béquilles. Du côté de MU, il y a aussi eu de très nombreuses défections. En l'espace d'une mi-temps, Herrera, Mata et Lingard ont tous été contraints de laisser leur place sur la pelouse et filer à l'infirmerie.

"United a commencé à jouer avec un milieu totalement différent, de même que le trio d'attaque. Ça nous a perturbés. On a perdu notre intensité et on ne pouvait plus revenir", a poursuivi Klopp dans sa tentative de justification de la baisse de régime qu'a connue sa formation.

Liverpool perd deux points dans la course au titre, mais son manager essaye de positiver. S'il regrette de ne pas avoir fait mieux, il souligne que son équipe repasse devant City. "Ça a été un match sans grandes occasions. Quand United est "battable", on se doit de gagner et on n'a pas su le faire. Nous avons un point de plus, et mercredi nous avons un autre match à négocier". Un match qui les opposera à Watford à domicile.