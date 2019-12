Liverpool - Klopp : "Tout ce dont vous avez besoin est Alisson Becker"

Le portier brésilien a été décisif lors de la demi-finale du Mondial des clubs contre Monterrey remportée par les Reds (2-1).

L'entraîneur de Jürgen Klopp a salué la prestation de son gardien, Alisson Becker, qui a permis aux Reds de remporter leur demi-finale de contre Monterrey ce mercredi (2-1) en réalisant plusieurs arrêts, notamment à 1-1.

Et alors que Funes Mori avait répondu à l'ouverture du score de Naby Keita, c'est Roberto Firmino qui a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel (2-1).

L'article continue ci-dessous

Après le coup de sifflet final, Klopp s'est montré élogieux envers Alisson, récompensé par le trophée Yachine du meilleur gardien du monde au début du mois. "Tout ce dont vous avez besoin est Alisson Becker, Alisson Becker, s'est exclamé le technicien allemand pour BBC Sport. Un match vraiment très difficile et ensuite on pouvait faire entrer les garçons."

Liverpool va désormais affronter Flamengo en finale samedi, mais pourrait devoir se passer de Virgil van Dijk, déjà absent car malade. Milieu de métier, Jordan Henderson a ainsi joué en charnière aux côtés de Joe Gomez pour cette rencontre, ce qui pourrait de nouveau être le cas face aux Brésiliens.

"Magnifique but, super match, superbe atmosphère, a poursuivi Klopp. Nous n'avons aucune idée pour Virgil [van Dijk], mais c'est difficile qu'il aille bien. Nous verrons. Nous avons ammené quelques jeunes et à nous de voir ce que nous pouvons faire pour la composition. Nous voulons jouer la finale et voir ce que nous pouvons faire."