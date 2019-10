Liverpool - Klopp : "Solskjaer n'a pas besoin de conseils"

L'entraîneur des Reds a été interrogé sur la situation difficile que traverse son homologue de Manchester United, qu'il affronte ce dimanche (17h30).

Jürgen Klopp était présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc contre à Old Trafford. Une rencontre lors de laquelle les Reds auront l'occasion d'égaler le record de 18 succès consécutifs en .

Des conseils pour Solskjaer ?

"Il n'en a pas besoin. Il est au club depuis 10-15 ans, il connaît tout là-bas, il y une grande expérience du football. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit simplement travailler, comme nous tous. C'est pour ça que tant d'entre nous se font virer, parce que si quelqu'un en interne perd patience, alors nous devons partir. De mon point de vue, on dirait qu'il est installé là-bas."

Les états de forme d'Alisson, Matip et Salah

"Ils vont mieux ! À quel point ? Nous devons voir. C'est la vérité. Il reste deux entraînements, nous devons prendre des décisions. Rien n'est fixé pour l'instant."

La mauvaise série de à Old Trafford

"Je n'ai jamais manqué de confiance, je ne sais pas pourquoi ! Je suis plutôt optimiste sur le fait que nous avons une chance, comme avant chaque match. L'histoire n'est pas vraiment importante, elle donne juste une indication. Nous savous nous servir de l'atmosphère d'Anfield, mais Old Trafford n'est pas mal non plus dans le genre."

"Tout le monde nous attend, ils ont dit déjà que c'était le bon adversaire au bon moment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui veulent nous affronter en ce moment. Il semblerait que Manchester United soit la seule qui en ait envie. Nous devons nous assurer que c'est une erreur de leur part !"

Le match contre Leicester avant la trêve

"J'ai vraiment aimé ce match. Je n'ai pas compris quand les gens ont dit ensuite que nous n'avions pas mérité de gagner. Nous avons été chanceux avec le penalty, c'est vrai, mais le match a été à 100% en faveur de Liverpool. Nous avons eu plus d'occasions que Leicester n'en avait concédé dans les matches précédents. Leicester n'a rien fait dans ce match avant que nous soyions un peu fatigués après avoir joué dans la semaine."