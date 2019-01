Liverpool, Klopp : "Salah, un joueur exceptionnel"

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, a tressé les lauriers à Mohamed Salah, auteur d'un doublé lors de la victoire face à Palace.

Liverpool a glané samedi soir un succès très important au détriment de Crystal Palace (4-3). Alors qu'ils étaient à la peine, les Reds ont pu compter sur un excellent Mohamed Salah pour éviter le faux-pas. Inspiré, l'Egyptien a inscrit un doublé. Après la partie, l'Egyptien a eu droit aux éloges de son entraineur, Jurgen Klopp.

Même s'il le connait très bien, l'Allemand s'est dit subjugué par la performance du jour du Pharaon : "C'est un accomplissement exceptionnel de la part d'un joueur de classe mondiale. Il a fait quelques pas au cours des deux derniers mois, dans la bonne direction !".

L'article continue ci-dessous

Avec son doublé, l'ancien romain comptabilise désormais 50 réalisations dans l'élite anglaise. Pour le technicien allemand, cette barre est significative. " Wow ! C'est un nombre exceptionnel. J'ai entendu les noms des autres joueurs qui y sont arrivés un peu plus vite - Alan Shearer, Ruud Van Nistelrooy, Andy Cole - de bons attaquants aussi. Peut-être aurait-il marqué plus et plus tôt si je ne l'avais pas joué sur l'aile droite aussi souvent. C'est de ma faute !".

Klopp est sous le charme de Salah, mais il n'oublie pas aussi de saluer le reste de ses troupes et leur contribution dans cette importante victoire acquise : "Il (Salah) nous a beaucoup aidé. C’est une situation typique de gagnant-gagnant. Il bénéficie du style de jeu et les garçons bénéficient bien sûr de son désir de marquer. Tant mieux pour nous". Avec 16 réalisations signées depuis l'entame de la saison, Salah est actuellement seul leader au classement des buteurs en PL, deux unités devant Aubameyang.