Liverpool - Klopp réticent à voir Salah aux JO

La star égyptienne pourrait prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, une perspective qui ne ravit pas son entraîneur à Liverpool.

Jürgen Klopp est réticent à l'idée de voir l'un de ses joueurs majeurs prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, en plein début de saison.

La possible présence de la star égyptienne a été suggérée par le sélectionneur des U23 de son pays, Shawky Gharib, qui a affirmé qu'il aimerait avoir à sa disposition "l'un des trois meilleurs joueurs du monde" pour le tournoi.

, de son côté, préférerait conserver son joueur pour la préparation et le début de la saison 2020-2021. "Est-ce que je veux perdre un joueur pour la présaison ? Non, bien sûr que non", a répondu Klopp ce vendredi en conférence de presse.

"Mais nous devons prendre en compte différentes choses. Je vais discuter avec Mo (Mohamed Salah) de tout cela. Nous sommes parfaitement clairs sur ce que nous voulons, mais nous avons besoin de plus d'information.

"Nous avons déjà dû jouer sans Mo parfois, pas trop souvent Dieu merci, mais par moments nous devons le faire. Ce n'est pas la question. Tout ce que je peux dire de positif sur lui, je l'ai dit dans le passé. Mais voyons, ce sont les Jeux Olympiques, je suis encore une personne de sport, les Jo ce sont les JO. Mais nous devons voir.

"Nous devrons voir comment nous gérons cela. Nous ne pouvons pas vraiment en discuter parce que nous n'en savons rien, ou pas assez."

Une question qui est loin d'être isolée pour Mohamed Salah et les Reds, puisque plusieurs stars du ballon rond souhaiteraient également participé à ces JO. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé et Neymar au PSG, où le sujet fait également débat.