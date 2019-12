Liverpool - Klopp regrette le manque d'engouement pour le Mondial des clubs

L’entraîneur des Reds a regretté le manque d'intérêt pour le Mondial des clubs en Europe avant la grande finale contre Flamengo ce samedi (18h30).

a l'occasion de remporter ce samedi la première de son histoire. Après avoir éliminé Monterrey mercredi (2-1), les coéquipiers de Mohamed Salah seront en effet opposés à Flamengo en finale (18h30).

Une compétition qui peine à créer de l'engouement en Europe, contrairement aux autres continents. "La situation n'est pas la même pour Flamengo et pour nous, a ainsi affirmé Jürgen Klopp en conférence de presse. Flamengo a été envoyé ici depuis l'Amérique du Sud et le avec un ordre clair, de venir gagner et rentrer en héros. Nous, on nous a dit de rester à la maison pour jouer la coupe (les Reds ont disputé un quart de finale de League Cup la veille de la demi-finale du Mondial des clubs, ndlr).

"Je pense que le point de vue à ce sujet en Europe est complètement différent de celui du reste du monde et je voudrais changer un peu ce point de vue.

"Les fans de Liverpool veulent que nous gagnions mais la plupart des autres fans ne se soucient pas vraiment de la compétition, a-t-il poursuivi. Dans le reste du monde, c'est complètement différent. Vous pouvez voir cela, comment Monterrey a combattu dans les deux matchs qu'ils ont disputés ici, combien ils se sont investis... et il en sera de même avec Flamengo avec une qualité encore plus élevée dans l'équipe."