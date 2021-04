Liverpool - Klopp "pas inquiet" de la méforme de Mané

L'international sénégalais réalise une saison moins aboutie que les précédentes au sein de l'attaque de Liverpool, à la traîne en Premier League.

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu'il n'a aucune inquiétude concernant la forme de Sadio Mané, malgré les difficultés de l'attaquant de Liverpool devant les buts ces dernières semaines.

Mané n'a marqué que sept buts en 27 matches de Premier League cette saison, et seulement trois lors de ses 23 derniers matches. Il n'a pas marqué en championnat depuis la victoire 3-1 à Tottenham le 31 janvier, soit une série de huit matches sans but.

La star sénégalaise s'est montrée très frustrée lors de la défaite 3-1 des Reds contre le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions, mardi soir. Klopp s'est ensuite défoulé sur l'arbitre Felix Brych, affirmant que l'officiel allemand avait "quelque chose de personnel" contre Mané.

Interrogé sur la forme du Sénégalais ces derniers temps, Klopp a déclaré aux journalistes : "Nous savons tous combien Sadio Mané est bon, quel joueur il est et ce qu'il a fait pour nous. Mais de toute évidence, les chiffres ne sont pas très bons en ce moment et il le sait.

"Pour un joueur avec l'état d'esprit de Sadio, il veut faire extrêmement bien. Mais c'est la situation dans laquelle il se trouve. Chaque attaquant dans le monde connaît ce genre de situations.

"Je ne suis pas inquiet mais je le vois aussi (que sa forme n'est pas la meilleure), c'est clair. Nous y travaillons. C'est la seule réponse que je peux donner."

Mané pourrait jouer son 40e match de la saison pour Liverpool contre Aston Villa samedi, et a participé à 171 des 188 derniers matchs des Reds en Premier League et en Ligue des champions. Seuls Andy Robertson, Gini Wijnaldum et Mo Salah ont joué plus de minutes que le joueur de 28 ans depuis le début de la saison dernière.

Klopp a ajouté : "Le calendrier de ces trois dernières années a été difficile pour beaucoup de joueurs dans le football mondial. Pour lui aussi, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit la raison.

"Il n'y a pas de problème physique pour Sadio, pas un vrai problème - nous avons tous besoin de pauses de temps en temps, c'est clair - mais ce n'est pas un problème général.

"C'est juste la situation. Si vous ne marquez pas pendant un certain temps, alors les attaquants commencent à réfléchir. Il y a un moment où vous recommencez à penser exactement aux bonnes choses et alors tout ira bien à nouveau. Nous devons nous assurer que ce moment n'est pas trop éloigné."