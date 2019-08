Liverpool, Klopp : "Oublions ce qu'on a fait la saison dernière"

Dans la dernière partie de l'interview qu'il a accordée à Goal, le manager des Reds évoque sa relation avec les joueurs et les supporters.

La tête de Scott Dann était ferme, parfaitement ajustée et allant au fond des filets. Tandis que les joueurs de célébraient cette réalisation, ceux de avaient la tête basse. Le moral dans les chaussettes. Autour d'eux, leurs supporters se dirigeant lentement vers la sortie. Il restait encore huit minutes pourtant, mais ils en avaient vu assez pour décider que ce match était terminé.

Ils avaient raison. Liverpool a perdu 2-1, sa première défaite sous Jurgen Klopp. Par la suite, Klopp a profité de sa conférence de presse d'après-match pour envoyer un message à ceux qui avaient quitté leur siège prématurément. "J'ai vu beaucoup de gens quitter le stade, a-t-il déploré. Je me sentais assez seul en ce moment. Nous décidons quand c'est fini. Nous sommes responsables du fait que personne ne puisse quitter le stade avant le coup de sifflet final car tout peut arriver. ”

En privé, Klopp était tout aussi tranchant : "Personne n'aime cette équipe", a-t-il dit à ses joueurs, "pas même l'équipe elle-même". "L'objectif était de changer cela", a-t-il ajouté.

Ces mots ont eu un énorme impact. Quelques semaines plus tard, Divock Origi a marqué un but égalisateur contre West Brom. A Anfield, Klopp et ses joueurs s’alignent devant le Kop pour les saluer au coup de sifflet final. "Ils célèbrent un nul", ont plaisanté leurs rivaux. «On remerciait nos supporters», a déclaré Klopp. Cette fois, ils étaient restés jusqu'à la fin. Passés d'incrédules aux croyants, pourrait-on dire.

Près de quatre ans plus tard, Klopp se remémore avec sourire ces premières semaines dans le Merseyside. Liverpool, à tous les égards, est un club différent de celui dans lequel il est entré. Et le lien entre l’équipe et les supporters est aussi fort qu’il l’a jamais été. «L’atmosphère que nous avons [maintenant] est ce mélange merveilleux de performance sur le terrain et de performance dans les tribunes», explique Klopp à Goal, dans la dernière partie de notre interview exclusive.

"Il y avait déjà une cohérence à mon arrivée, mais c'est parce que la performance sur le terrain n’était pas bonne et la performance dans les tribunes n’était pas bonne non plus" Les choses ont changé depuis et dans le bon sens. "Nous pouvons maintenant prendre du plaisir à nouveau. C'est vraiment très bien", convient-il.

«J'aime l'image que nous montrons au monde extérieur en tant que club. Une unité sensationnelle avec un grand coeur qui bat de manière folle ! Tout le monde va dans la bonne direction, c’est incroyable et c'est la raison du succès que nous avons eu" poursuit le coach allemand.

Cette synergie était évidente la saison dernière, alors que Liverpool se lançait dans une campagne épique sur la scène nationale et à l'étranger. Ils ont été frustrés en malgré une année record, mais à Madrid, ils se sont consolés en allant cueillir la sixième Coupe aux grandes oreilles du club.

Plus de 50 000 spectateurs ont fait le voyage dans la capitale espagnole, alors que 500 000 environ étaient là pour accueillir Klopp et son escouade triomphale le lendemain. C'était un week-end féerique. "Vous ne pouvez pas créer ce genre de situation sans de bons joueurs, juge Klopp. Mais je savais avec ces supporters que cela serait possible car je l’ai déjà expérimenté. La passion absolue qu'ils montrent? Non, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Après le défilé, j'ai regardé beaucoup de vidéos en vacances, pour pouvoir les comprendre et avoir le plus de points de vue possibles, ainsi que la passion aux yeux des gens, c'était incroyable!"

«Je pensais à la photo que nous avions faite quand Hendo avait levé la coupe, son visage était celui de nos supporters. tout au bord du terrain, proche de l'explosion. Comment pouvez-vous regarder ces vidéos sans être ému ?! C’est fou, et j’adore ça!

Malgré tout, Klopp est suffisamment mature et expérimenté pour savoir que le monde du football évolue rapidement. Il est conscient que le succès de la saison dernière, bien que mémorable, ne satisfera pas les supporters. Il a déjà encouragé les journalistes à ne plus poser de questions sur la finale de la , tout en exhortant ses joueurs à se concentrer sur le prochain défi. Liverpool, qui a longtemps été sevré de gloire, veut devenir une équipe qui empile les trophées, année après année. «Nous sommes gourmands. Nous devons l'être" a lâché Klopp.

Il ajoute ensuite: «Vous pouvez maintenant affirmer que quatre années ici, trois finales européennes, c’est un succès. Mais c'est parce que nous en avons gagné un. Si c’était exactement la même chose mais avec les trois finales perdues, c’est fou, mais le bilan aurait été totalement différent. Ce qui est arrivé ces dernières années est énorme et nous pouvons le voir, en particulier en Europe. Nous nous sommes rapprochés du titre national mais, malheureusement, cela ne veut pas dire qu'on sera de retour l’année prochaine. Nous devons être à notre meilleur niveau, 365 jours par an. »

C’est le message avant leur match d’ouverture en Premier League, un affrontement du vendredi soir avec Norwich. Anfield, sous les lumières, devrait vibrer de nouveau. «Avoir cela est merveilleux. Et nous en avons besoin semaine après semaine. Sans cela, nous ne sommes pas ce que nous sommes", a conclu le technicien allemand.