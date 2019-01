Liverpool, Jurgen Klopp : "On a manqué de réussite"

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, juge que le faux-pas face à Man City est principalement dû à un manque de chance dans la finition.

Les Reds de Liverpool ont essuyé jeudi soir leur premier revers de la saison en Premier League. En déplacement chez leur premier poursuivant, Man City, ils se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Le résultat n'est pas illogique car les Eastlands les ont sérieusement bousculés. Invité à analyser cette contre-performance, Jurgen Klopp, le coach des Merseysiders, estime tout de même qu'un nul aurait été plus équitable.

Au micro de Sky Sports, juste après le coup de sifflet final, l'entraineur allemand a déclaré que sa formation a été surtout manqué de bol en phase de finition. "Il y avait une grosse pression. C'était très intense. Nous n'avons pas eu de chance dans nos occasions. En tous cas, moins chanceux que City, je dirais. Sané marque alors que sur une situation comparable Sadio (Mané), lui, frappe le poteau. Ils ont eu des périodes où ils ont dominé le jeu et tout le monde a ressenti l'intensité. Mais nous sommes revenus et avons eu de grandes opportunités. C'est toujours comme ça. Vous devez marquer dans ces moments. Quand Aguero marque, il n'a quasiment pas d'angle (pour tirer). Dans des situations similaires, nous n'avons pas marqué".

Liverpool cale pour la première fois de la saison, mais Klopp n'en tient pas rigueur à ses hommes. Il les a même réconfortés dès qu'ils se sont retrouvés dans le vestiaire. "Ce n’était pas notre meilleur match ni celui de City car nous avons tous les deux rendu la tâche difficile à l’autre équipe. J'ai déjà dit aux garçons que ce n'était pas grave. Nous l'avons perdu mais cela arrivera encore. Ce soir ce n’était pas bien, mais ce n’est pas un gros problème".

L'article continue ci-dessous

"Il y avait rouge pour Kompany"

L'ancien coach de Dortmund a ensuite réfuté le fait que ses protégés ont pénétré le terrain avec l'intention de jouer le nul. "Nos attentes étaient élevées. Nous pouvons mieux jouer. De l'autre côté c'était un match intense. Vous devez prendre le jeu comme il est. Vous ne pouvez pas toujours le dominer. Avec un peu plus de chance, nous aurions pu obtenir 2-2, ce qui aurait été parfait pour nous", a-t-il déploré.

Enfin, Klopp n'a pas manqué de lancer une pique à l'arbitre, en lui reprochant de ne pas avoir expulsé Vincent Kompany sur la faute qu'il commet sur Mohamed Salah en première période / "J'aime beaucoup Kompany mais je ne comprends pas comment il n'y a pas carton rouge sur cette action ? Il est le dernier défenseur et il lui rentre dedanns. S'il frappe Mo [Salah] de manière un peu plus virulente, il est absent pour la saison. Mais bon, ce n'est pas facile pour l'arbitre et il peut ne pas le voir comme je le vois".