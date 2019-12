Liverpool - Klopp : "Nous sommes ambitieux comme des fous"

Les Reds doivent encore disputés sept matches dans un mois de décembre surchargé. L'entraîneur allemand veut les prendre un par un.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d'un déplacement à décisif en , Jürgen Klopp a assuré que maintenir ses joueurs motivés n'était pas un problème, ces derniers étant "ambitieux comme des fous" dans leur quête de trophées.

Les Reds possèdent huit points d'avance en tête de la et ont besoin d'un point en Autriche pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des champions. Une compétition dont ils sont tenants du titre.

sera également engagé dans la ce mois-ci, ainsi qu'en quart de finale de , ce qui promet un calendrier démentiel jusqu'à la fin de l'année. Le technicien allemand a ainsi intimé à ses joueurs de prendre les matches les uns après les autres, à commencer par celui de Salzbourg.

"Ce n'est pas que je m'attends à ce qu'on passe. Je m'attends à ce qu'on joue le meilleur match possible, a-t-il déclaré. Salzbourg était très content d'avoir gagné contre Genk la dernière fois et d'avoir fait match nul contre , donc ils ont une finale contre nous. Naples étaient heureux parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'à jouer Genk.

"Nous sommes préparés pour cela. Salzbourg doit gagner contre Liverpool. C'est possible et j'aime ça. Nous sommes toujours ambitieux comme des fous, nous allons nous battre pour nos vies. Ce n'est pas qu'on vienne ici et qu'on pense qu'on doit dominer Salzbourg.

"Nous devons nous concentrer sur le prochain match. C'est dur parce que nous jouons tous les trois jours. Demain soir (mardi) est le match le plus important de notre vie parce qu'il n'y en a pas d'autre."

"Nous sommes dans la période la plus intense de notre vie, mais nous allons essayer d'en profiter"

Liverpool avait concédé trois buts lors du match aller contre Erling Haaland et les siens à Anfield lors d'une victoire passionnante 4-3. Et les joueurs de la Mersey ont obtenu leur premier clean sheet en 14 rencontres ce week-end contre (3-0). "Garder un clean sheet n'est pas très important pour le match de demain", a poursuivi Klopp. Prendre des buts, cela arrive. Nous défendons bien, je crois.

"Nous n'avons pas si bien défendu contre Salzbourg au match aller. C'est une équipe qui, étonnamment, marque beaucoup de buts en contre-attaque. Nous connaissons très bien leurs points forts et nous espérons pouvoir les contrer."

Les Reds s'apprêtent à jouer leur troisième match ce mois-ci et en auront encore cinq après Salzbourg, répartis sur deux continents. "Nous connaissons notre calendrier, conclut l'ancien coach de Dortmund. Nous avons joué un match difficile il y a deux jours. Nous exigeons de nous-mêmes la plus grande concentration. Nous sommes dans la période la plus intense de notre vie, mais nous allons essayer d'en profiter. C'est difficile, sans aucun doute, mais ce n'est pas quelque chose qui peut nous arrêter."