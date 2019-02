Liverpool - Klopp ne s'attendait pas à être devant Manchester City

L'entraîneur des Reds estime que son équipe réalise une saison "un peu meilleure" que celle des joueurs dirigés par Pep Guardiola.

Leader de Premier League avec 5 points d'avance sur Manchester City, Liverpool est dans une position enviable.

Sondé en conférence de presse à ce sujet, Jurgen Klopp a reconnu qu'en août dernier il n'avait pas songé à se retrouver dans une telle situation, surtout en raison de la forme affichée la saison passée par Manchester City, qui avait terminé le championnat avec 102 points au compteur.

"Non. Ecoutez, je pense que c’était une suggestion tout à fait logique de s’attendre à ce que City soit à nouveau en tête du classement avec une avance confortable, à cause de l’année dernière. Nous avons eu des matches fantastiques et joué un super-football dans différents matches, mais à la fin, ils étaient si constants que c’était incroyable, et je ne voyais aucun signe qui justifierait que ce ne soit pas comme ça cette saison.



"Ils ont joué une saison fantastique, mais la nôtre est un peu meilleure jusqu’à présent, c’est tout. Nous n’y pensions pas, attendons-nous, nous n’avons pas rêvé - ou peut-être que les gens ont rêvé! Il n'y avait aucune raison de penser aussi loin. L’été dernier, nous n’avions aucune raison de penser à mai 2019. C’est juste un travail à faire: jouer le meilleur football possible. C’est assez de travail à faire semaine après semaine", a indiqué le technicien allemand avant le match entre les Reds et West Ham, lundi soir (21h00).