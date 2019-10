Liverpool - Klopp met les jeunes au défi de briller contre Arsenal

Plusieurs jeunes joueurs des Reds devraient débuter en League Cup contre les Gunners. Jürgen Klopp est persuadé qu'ils sont prêts à relever le défi.

Alors que Jürgen Klopp devrait laisser au repos plusieurs joueurs majeurs afin de se concentrer en priorité sur la course au titre en championnat, les jeunes joueurs de devraient avoir l'opportunité de s'exprimer ce mercredi contre en (20h30).

L'Allemand a toutefois insisté sur le fait que sa priorité restait la victoire - plus que le fait de donner du temps de jeu à ceux qui ont en ont moins - mais n'en garde pas moins en mémoire la prestation aboutie de son équipe, pourtant rajeunie, contre MK Dons au tour précédent.

"Ce soir nous choisirons une équipe pour gagner, a-t-il écrit dans le programme du match. Gagner est notre première, deuxième et troisième motivation - toujours la seule. Même si ce n'est pas certain, il est fort probable que plusieurs jeunes joueurs jouent ce soir [mercredi].

"À Milton Keynes, Caoimhin Kelleher, Ki-Jana Hoever, Curtis Jones, Harvey Elliott et Rhian Brewster ont débuté et avaient été bons. Herbie Kane, Pedro Chirivella et Sepp van den Berg étaient entrés en jeu. L'attitude que ces joueurs ont montré au tour précédent est exactement ce qui sera nécessaire ce soir, s'ils en ont l'opportunité."

"Ils ont montré la bonne attitude et la bonne quantité d'envie à chaque fois qu'ils se sont entraînés avec nous à Melwood. Ils nous montrent qu'ils comprennent l'immense privilège de représenter un club comme Liverpool - c'est un honneur pour nous tous de travailler ici.

"Les capacités de ces joueurs ne sont clairement pas en question. C'est leur talent qui les amenés ici. À ce stade de leur carrière, de nombreux autres facteurs entrent en jeu - et être prêt à saisir une opportunité fait partie de ceux-là."

La prochaine apparition de Trent Alexander-Arnold sera sa 100e pour les Reds, lui qui est né à Liverpool. Quel meilleur exemple que le latéral droit de 21 ans pour tous ces jeunes ? "C'est tout à fait approprié de parler de Trent Alexander-Arnold à ce sujet, poursuit Klopp. Il y a trois ans il a fait ses débuts avec l'équipe première.

"La raison pour laquelle il a réussi cela en si peu de temps, l'un des quatre plus jeunes dans l'histoire du club je crois, n'est pas seulement dûe à son incroyable talent. C'est grâce à la façon dont il s'est débrouillé, a saisi sa chance et a fait face aux revers et aux difficultés. Il n'y a aucun joueur dans notre équipe première qui n'a pas eu ces défis à relever à un jeune âge.

"C'est notre travail à tous de les aider et de leur donner un environnement pour grandir, se développer et éclore. Je suis confiant sur le fait que c'est ce que nous faisons."