Liverpool - Klopp : "Le premier match est toujours difficile"

Jurgen Klopp s'est projeté sur la nouvelle saison à la veille de recevoir Norwich ce vendredi pour la première journée de Premier League (21h).

reçoit Norwich ce vendredi à Anfield pour le premier match de la saison de . Moins de trois mois après la folle course au titre face aux Citizens, les joueurs de Jurgen Klopp sont prêts à se lancer à nouveau à l'assaut d'un titre qui leur échappe depuis maintenant 30 ans. Présent en conférence de presse, l'entraîneur allemand se méfie de son adversaire, tout juste promu après une magnifique saison en Championship.

Sur l'approche de la saison

"Ce n'était pas la plus longue pré-saison, mais c'était vraiment intense. La pré-saison est très, très importante mais je n'aime pas trop parce que les matches sont dans des circonstances très difficiles, il faut voyager et tout cela. C'est quelque chose que nous devons faire. Maintenant nous commençons avec un rythme normal, donc je suis content. Et mis à part les joueurs blessés, il semble que tous les joueurs soient prêts. Donc nous avons plusieurs décisions [à prendre], commençons demain soir."

La même saison que la précédente en perspective ?

"Oui, bien sûr, parce que nous avons la même équipe ! Nous avons beaucoup d'options. Aucun joueur ne m'a donné des raisons de le laisser de côté. Espérons que nous aurons à prendre des décisions à propos de l'équipe. Je ne pense pas que l'on puisse aligner qui n'a jamais joué ensemble avant. Le dernier match a été bon [le Community Shield perdu contre 1-1, 4-5 aux tab], autant que possible, surtout la deuxième mi-temps. Maintenant construisons là-dessus.

Son adversaire de ce vendredi : Norwich

"Pour eux gagner le Championship c'est comme gagner la pour nous. Ils ont suffisamment de raison d'être confiants. Le premier match est toujours difficile. Ils sont vraiment spéciaux pour une équipe de Championship, une stratégie claire, une structure claire. Ils ont tout mon respect. Ce genre de rencontres sont de vrais pièges, si vous n'y faites pas attention, pas à 100% dans le match, vous allez tomber dedans. Nous devons créer une atmosphère que seul Anfield peut créer, cela nous aiderait vraiment."

Mané et Milner prêts à jouer ?

L'article continue ci-dessous

"Oui, il [Mané] a déjà eu deux semaines de repos, dont il n'a pas beaucoup perdu. Il a l'air prêt. Hier [mercredi] était sa première session avec l'équipe. Il a l'air totalement OK, dans un bon état d'esprit, il a hâte. Oui, c'est une option. Milner ? Bien, aucune inquiétude. Il s'est entraîné avec l'équipe à 100%."

Un nouveau départ pour Naby Keita ?

"Pour nous tous, y compris pour lui. Il y a eu des hauts et des bas l'an dernier. Il continue à travailler pour être à 100%, c'est la même chose pour Ox [Oxlade-Chamberlain]. Nous avons ces garçons avec nous, c'est une longue saison. Nous devons être prêts pour tous les matches. J'étais très content quand j'ai vu l'influence particulièrement de Shaq [Shaqiri], Naby et Adam [Lallana] à Wembley."