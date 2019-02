Liverpool, Klopp : "La course pour le titre ? Ça devient excitant"

Jurgen Klopp, le coach de Liverpool, n'est pas perturbé par l'abandon de la place de leader au profit de Manchester City.

Liverpool n'est plus leader de la Premier League. Le club de la Mersey a cédé la première place à son concurrent Manchester City. Même s'ils comptent un match en moins, les Reds ont de quoi éprouver quelques regrets puisqu'ils avaient attaqué l'année avec une avance de sept points.

En faisant deux nuls de suite, Liverpool a donc vu son avance sur les Eastlands fondre. Néanmoins, il en faut bien plus pour déstabiliser son coach Jurgen Klopp. "Evidemment, que ça devient excitant, n'est-ce pas ? Cela toujours été clair que cela allait arriver. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on soit au sommet du classement, avec 12 points d'avance à 3 journées de la fin. Cela a toujours été clair que ça finirait comme ça".

Liverpool marque le pas en ce moment, mais en cette période de moins bien, l'équipe peut toujours compter sur le soutien indélébile de ses supporters. Et c'est ce dont Klopp se félicite : "Après le dernier match à domicile, on m'a posé des questions sur le soutien des fans, mais il n'y avait vraiment pas de quoi se plaindre. C’était un match avec de la nervosité. On était à 1-0, c'est devenu 1-1, et il y a eu des difficultés c'est tout à fait normal. Nous connaissons le travail que nous devons accomplir au plus haut niveau, nous battre sur tous les fronts et pour cela on peut compter sur notre peuple".

Enfin, le coach allemand a aussi été questionné à propos d'un éventuel turn-over en vue du choc contre le Bayern en Ligue des Champions dans une dizaine de jours. "Si nous avions pu jouer en Ligue des champions la semaine prochaine, ça m'irait très bien. Le dernier break nous a aidé dans certains domaines, mais pas assez pour récupérer des joueurs. A l'issue de la trêve, Virgil est tombé malade. Nous faisons tout pour éviter ces choses ; Je pense avoir serré la dernière main il y a quelques semaines parce que nous avons constamment besoin de mains propres, mais c'est arrivé quand même !".