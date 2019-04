Liverpool, Klopp : "Je ne peux rien dire de mal sur le Camp Nou"

Le coach de Liverpool s'est exprimé en conférence de presse avant le choc face au Barça en demi-finales aller de Ligue des champions.

Jurgen Klopp est revenu, en conférence de presse, sur ses propos controversés concernant le Camp Nou alors que les Reds défient le Barça en demi-finales aller de la mercredi à 21h.

« Le Camp Nou n’est qu’un stade, assez grand certes, mais ce n’est pas un temple du football », avait dit le tacticien allemand avant que le coach du Barça Ernesto Valverde ne lui réponde : "Le public du Camp Nou a déjà été décisif. Ça se sent. Demain on attend la même chose. On sait que notre public va nous pousser. Pareil pour eux à Anfield. Les propos de Klopp étaient plutôt pour dédramatiser le match. C’est un match de plus", a ainsi expliqué le coach ibérique devant les médias ce mardi.

Klopp est revenu sur ce sujet polémique lors de son point presse après y avoir été convié par les journalistes présents : "C'est facile comme jeu non ? Vous les journalistes, on vous donne 500000 interviews avant le match et vous sortez des propos de leur contexte. Vous essayez d'en faire un gros truc. C'est vraiment facile", s'est agacé le coach des Reds, qui a rectifié le tir concernant le stade mythique du Barça :

"Je suis un fan de football, je ne peux rien dire de mal sur ce stade. C'est un stade où je veux joueur au football, jouer du bon football. Le meilleur football possible. C'est bien ce que nous allons essayer de faire". L'ancien boss du est d'ailleurs prêt à signer pour un nul dans l'enceinte catalane comme il l'a confié ce mardi :

"Ils auront l'avantage de jouer à domicile demain et ensuite, ce sera notre tour. Nous verrons qui utilisera son avantage à meilleur escient (...) Je n'ai jamais gagné en vous dites ? Mais vous me vendez beaucoup de positivité ! Je dirais qu'un résultat nul ne serait pas le pire résultat du monde. Je ne dis pas que nous allons chercher à faire match nul. Mais ce serait bien pour nous".

Klopp a ensuite été sondé sur Leo Messi, la menace numéro 1 du Barça mercredi soir : "Tout ne tourne pas autour de Messi, mais il sera important, c'est sûr. S'il faut nous concentrer sur Messi ? Oui, à certains moments. Mais ils possèdent dix autres joueurs de classe mondiale autour de lui qui peuvent changer le destin du match", a encore confié Klopp.