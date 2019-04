Liverpool - Klopp : "Henderson est un personnage fantastique"

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a rendu un vibrant hommage à Jordan Henderson, son capitaine.

Auteur du troisième but de sur la pelouse de lors d'un match extrêmement important vendredi dernier (1-3), Jordan Henderson joue encore un rôle notable dans la saison palpitante des Reds.

Son énorme activité, sa qualité de passe et son goût pour le combat, alliés à un leadership bénéfique lui permettent de porter le brassard de capitaine et d'être l'un des joueurs les plus emblématiques de Liverpool.

C'est le sens de l'hommage de Jürgen Klopp à son égard. Interrogé sur son milieu de terrain, le technicien allemand a tenu des propos très élogieux sur le joueur et sur l'homme.

"Ce serait dommage qu'il ne soit pas meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était à 21 ans. Hendo, de mon point de vue, est un joueur brillant. C'est notre capitaine, c'est un personnage fantastique. Si je devais écrire un livre sur Hendo, ce serait 500 pages" , a lâché Jürgen Klopp en conférence de presse.

Formé à Sunderland, Jordan Henderson a rejoint Liverpool en 2011. A 28 ans, il compte plus de 300 matches avec les Reds.