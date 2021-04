Liverpool - Klopp évoque la situation d'Alexander-Arnold avec les Three Lions

Le boss de Liverpool a défendu le bilan de son jeune latéral, estimant qu'il avait prouvé avoir les qualités pour évoluer avec la sélection anglaise.

Impressionnant depuis ses débuts avec les Reds, Trent Alexander-Arnold n'avait pas connu le doute avec les professionnels. Mais l'actuel Jeune joueur de l'année de la PFA, considéré comme l'un des meilleurs latéraux du football mondial au cours des trois dernières saisons, est plus en difficulté lors de cet exercice 2020-21.

Moins à l'aise qu'à l'accoutumée, à l'image du reste de l'équipe de Liverpool, le défenseur a payé cher ses mauvaises performances, écarté pour les récents matches de qualification pour la Coupe du monde contre Saint-Marin, l'Albanie et la Pologne. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre n'ayant pas été convaincu.

"Pour être dans l'équipe d'Angleterre, il faut jouer un football incroyable"

À quelques mois de l'Euro 2021, Trent Alexander-Arnold pourrait-il être le grand oublié de la liste des Three Lions ? Si la pression monte, le joueur de Liverpool a fait passer un message à son sélectionneur, dimanche, en offrant la victoire aux Reds face à Aston Villa d'une frappe sublime dans le temps additionnel (2-1).

Jamais le dernier à soutenir ses protégés, Jürgen Klopp estime que son joueur doit finir sa saison sans trop se polluer l'esprit. "Trent ne semble pas préoccupé par toutes ces discussions autour de son cas. Il veut être appelé, ça c'est clair. Mais faut-il en parler autant ? Je ne pense pas", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"On est tous d'accord, Gareth Southgate compris, pour dire que c'est un magnifique joueur. Le sélectionneur doit prendre des décisions et je respecte cela. Trent aussi. Pour être dans l'équipe d'Angleterre, il faut jouer un football incroyable. Trent l'a beaucoup fait, alors qu'il est encore très jeune. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On n'a pas besoin d'en parler autant, laissez simplement ce garçon jouer au football, ce en quoi il est très doué", a ensuite réclamé le technicien allemand. Clair.