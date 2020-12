Liverpool - Klopp désigne Chelsea comme favori au titre en Premier League

L'entraîneur des Reds assure que les Blues possèdent une équipe très forte, en faisant de véritables candidats au titre de champions d'Angleterre.

L'entraîneur de , Juügen Klopp, estime que est actuellement le favori pour remporter la cette saison.

Les Blues sont en tête de la Premier League après leur victoire 3-1 sur Leeds samedi et ont un point d'avance sur Liverpool, champion en titre, et , qui jouent ce dimanche.

L'Allemand estime que l'équipe londonienne est la plus grande menace pour la défense de son titre, mais il n'a pas manqué de souligner que les Reds restent concentrés sur eux-mêmes.

"Si je regarde les matchs, je vois que Tottenham s'en sort manifestement très bien, que Chelsea pour moi en ce moment ressemble aux favoris", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Ils ont une plus grande équipe, de grands joueurs, ils jouent bien. Maintenant, ils sont au complet et ont des opportunités incroyables de changer [l'équipe] entre les matchs et d'un match à l'autre. C'est tout.

"La pression est là pour gagner le match et nous voulons gagner contre les Wolves [dimanche]. Nous ne jouons que contre les Wolves ce week-end et contre personne d'autre, donc tous les autres peuvent jouer les uns contre les autres ou non et ensuite ils accumuleront des points.

"C'est toujours comme ça. Il est beaucoup trop tôt pour penser à qui est en avance sur qui ou quoi que ce soit. C'est juste la situation.

"Je l'ai déjà dit, cette saison, il ne s'agit pas de se fixer un objectif et de le réaliser, il s'agit de s'en sortir avec le meilleur football possible - et c'est ce que nous essayons de faire.

"Cela diffère parfois du week-end au milieu de la semaine en raison de certaines circonstances, mais c'est toujours l'objectif que nous nous fixons. Soyez pleinement concentré sur le prochain match, le prochain adversaire, surtout pas si tôt sur les autres résultats."

Diogo Jota est dans une forme incroyable depuis qu'il a rejoint les Reds depuis en septembre, marquant neuf fois en 15 apparitions pour l'équipe d'Anfield.

Klopp a été impressionné par la forme du jeune homme de 24 ans et est heureux de la façon dont il s'est mêlé à ses compagnons d'armes Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino.

"Il se débrouille exceptionnellement bien en ce moment, absolument, a-t-il déclaré. Mais pour garder ce niveau, nous devons travailler très dur, nous devons le garder en bonne forme, marquer des buts parce que les autres garçons le font habituellement. C'est clair.

"Ils sont tout à fait bien avec Diogo et Diogo est bien avec eux. Ils sont trop heureux qu'il ait eu ce brillant départ, comme je le suis évidemment. Mais maintenant, c'est déjà passé et nous devons continuer."