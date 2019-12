Liverpool, Klopp : "C'est impossible d'égaler les Invincibles d'Arsenal"

L'Allemand ne pense pas que les Reds finiront par égaler la marque atteinte par Arsenal en 2004, malgré leur récente domination en Premier League.

est en mission. Trente ans que les Reds n'ont pas été couronné champion d' . Le club de la Mersey n'a jamais remporté la sous sa forme actuelle, depuis 1992. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les hommes de Jürgen Klopp ne prendront pas le moindre risque d'échouer cette saison. Liverpool compte treize points d'avance sur son principal concurrent Leicester après dix-neuf journées de Premier League, dix-huit pour les Reds.

Liverpool est encore invaincu après dix-huit matches de championnat. Les Reds ont remporté dix-sept rencontres pour un seul petit match nul. La dernière équipe a avoir réalisé un tel exploit c'était en 2004 qui est parvenu à terminer la saison invaincue en Premier League. En conférence de presse avant la vingtième journée de championnat face à Wolverhampton, Jürgen Klopp a indiqué qu'il ne voit pas les Reds réaliser cet exploit.

"Firmino est si important pour l'équipe"

"Ce n'est pas possible pour Liverpool d'égaler le record des Invincibles d'Arsenal. C'est un exploit énorme. Je suis dans ce métier depuis un moment, et si vous me demandiez si c'était possible ... je ne pense pas. Je pense qu'à Dortmund, nous avons eu 28 matchs, et cela semblait absolument exceptionnel, mais seulement en regardant en arrière. Lorsque vous êtes dans cette situation, c'est différent. On m'a demandé si je voyais un côté hautain chez les garçons lorsqu'ils montent sur le terrain, mais malheureusement, je ne vois rien de tel parce que je suis complètement préoccupé par tout ce qui se passe dans le match", a expliqué l'Allemand.

"Je suis une personne très optimiste mais pas avant un match de football. Je sais que nous pouvons le gagner mais je n'ai jamais pensé de ma vie que nous le gagnerions probablement. Cela rend la vie vraiment inconfortable parfois. Ces chiffres, je les oublie maintenant. Si vous me le dites la prochaine fois, je serai surpris que le nombre soit si élevé", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Jürgen Klopp a encensé Roberto Firmino : "Bobby a marqué quatre fois au cours des trois derniers matches. Avant cela, il n'a pas marqué depuis un moment et les journalistes n'arrêtaient pas de le dire. Quand je pense à Bobby, je ne pense pas à combien il a marqué, mais à quel point il est important. Nous avons eu un entretien parce que pour la première fois depuis que je le connais, il semblait un peu inquiet et je lui ai dit que je ne suis pas intéressé par le nombre. Il est ceui qui connecte notre équipe, il est si important pour nous Il n'est pas le seul à pouvoir occuper ce poste pour nous, mais il le fait de manière très spéciale Donc, quand il a marqué, il est venu vers moi et il n'a pas à le faire pour chaque but".