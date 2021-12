Liverpool : Klopp attend une réaction de ses joueurs après la défaite contre Leicester

Jürgen Klopp a reconnu que Liverpool a joué un "très mauvais match" lors de sa défaite 1-0 contre Leicester City, mardi, qui a mis fin à plusieurs longues séries de matches en marquant au moins un but. Les Reds ont eu du mal à se créer des occasions après le refus d'un penalty de Mohamed Salah en première période, et ils ont cédé à la 59e minute à Ademola Lookman.

Premier League : aux origines du traditionnel Boxing Day !

Avec cette défaite, Liverpool reste à six points de Manchester City en tête du classement de la Premier League et ses espoirs de titre ont pris un sérieux coup. "Nous avons joué un très mauvais match, donc c'était bien mérité de perdre", a déclaré l'entraîneur principal Klopp à Amazon Prime. "Notre prise de décision était mauvaise, peut-être qu'un peu de chance [a manqué]. C'est comme ça. Nous aurions dû avoir plus de ces moments. Nous en avons eu assez pour obtenir la victoire, mais si vous perdez, vous en avez besoin de plus".

Un écart déjà impossible à combler avec Manchester City ?

"Je pense que nous avons bien commencé, puis nous avons complètement perdu notre rythme et nous ne l'avons pas retrouvé. A partir de là, nous avons forcé le destin, donc il n'y a rien d'autre à dire. Les circonstances aussi - Leicester a joué il y a deux jours, ils le méritent, absolument. On pouvait le voir venir un peu. Ils ont eu un tir cadré. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Nous aurions dû mieux défendre. Nous le faisons habituellement, pourquoi nous ne l'avons pas fait aujourd'hui est difficile à expliquer. Il y a eu tellement de performances avant le niveau normal, il n'y a pas d'explication", a ajouté Jürgen Klopp.

Real Madrid : Isco a la cote en Premier League

Le technicien de Liverpool a reconnu qu'avec cette défaite, un écart se creuse avec Manchester City et il sera compliqué de dépasser les hommes de Pep Guardiola cette saison : "C'est un grand écart avec Manchester City. En ce moment, ce n'est pas mon problème. Si nous jouons notre football normal, le football de Liverpool, nous avons la possibilité de gagner d'autres matchs de football".

Rebond attendu contre Chelsea

L'article continue ci-dessous

Le défenseur central Virgil van Dijk a ajouté : "Cela ne sert à rien de regarder Manchester City ou Chelsea ou les autres équipes qui nous entourent. Nous devons regarder notre performance d'aujourd'hui et nous améliorer. Nous voulions tous faire mieux. C'est un fait. Nous n'étions pas assez bons et ils ont mérité la victoire."

Liverpool n'a pas trouvé le chemin des filets en Premier League pour la première fois depuis mars - une série de 29 matchs de Premier League remontant à une défaite 1-0 contre Fulham. Ils ont également terminé l'année 2021 de la même manière qu'ils l'avaient commencée, en ne marquant pas dans un match à l'extérieur. Entre ces deux matches, les Reds avaient marqué lors de chacun de leurs 28 derniers matches à l'extérieur, toutes compétitions confondues (75 buts au total). Le prochain adversaire est Chelsea, considéré comme l'une des meilleures défenses d'Europe.