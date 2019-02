Liverpool, Klopp accusé par la FA d'avoir mis en cause l'intégrité d'un arbitre

Le manager de Liverpool fait l'objet d'une procédure de la Fédération Anglaise pour ses propos après le match nul contre West Ham (1-1).

La Fédération anglaise de football (FA) pourrait sanctionner Jurgen Klopp pour ses propos sur l'arbitre Kevin Friend à la suite du match nul de Liverpool face à West Ham (1-1) le 4 février. Le manager des Reds a été accusé d’avoir enfreint la règle E3 de la FA dans le cadre de sa conférence de presse après la rencontre.



Klopp a semblé suggérer que Friend avait favorisé l'équipe locale lors des décisions en seconde période, au London Stadium.



Les Reds ont marqué un but par Sadio Mané, mais le corps arbitral n'avait pas vu la position de hors-jeu de James Milner. Une erreur qui, selon l'Allemand, aurait influencé la suite de la rencontre pour les décisions de l'arbitre.



La frustration de l'entraîneur était visible après le match lors d'une discussion animée avec son homologue de West Ham, Manuel Pellegrini, et les officiels du match avant de s'engager dans le tunnel.

"Il y avait tellement de situations où c'était 50-50 ou 60-40 et qu'il a donné un coup-franc à l'autre équipe. En tant qu'être humain, je sais qu'il y a une grosse erreur en première période, je ne veux pas l'accabler encore plus...".



Klopp a continué sur BBC Sport ce jour-là : "Apparemment, notre but était hors-jeu et peut-être que l'arbitre le savait en deuxième mi-temps. C'est un point et c'est un point juste".



La FA a ensuite demandé à l'entraîneur de s'expliquer le lendemain. Des explications qui ne l'ont pas convaincue.



L'instance dirigeante a déclaré mercredi dans un communiqué : "Jurgen Klopp a été accusé aujourd'hui d'infraction à la règle E3 de la FA".



"Il est allégué que ses commentaires lors d'une interview post-match à la suite du match de championnat de Liverpool contre West Ham United le 4 février 2019 ont enfreint la règle E3 (1), dans la mesure où ils remettaient en cause l'intégrité de l'arbitre du match et / ou son parti pris implicite."



Klopp a jusqu'au 18 février, 18 h 00, heure locale (GMT), pour répondre.



Le prochain match de Liverpool en Premier League aura lieu le 24 février. Les Reds iront à Old Trafford pour affronter leur rival, Manchester United. Les hommes de Klopp sont à égalité de points avec Manchester City en tête du classement, les hommes de Pep Guardiola bénéficiant d'une meilleure différence de buts.