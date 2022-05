Liverpool : Klopp a refusé "plusieurs fois" d'entraîner le Bayern Munich

Le parcours de Jürgen Klopp aurait-il pu être totalement différent ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le technicien allemand, qui a révélé avoir refusé à plusieurs reprises de s'asseoir sur le banc du Bayern Munich.

"J'aurais pu aller au Bayern plusieurs fois"

Révélé notamment lors de ses passages à Mayence puis à Dortmund, avec deux titres de champion et une finale de C1, Klopp avait alors attiré les convoitises jusque chez le Rekordmeister. Un intérêt qui ne s'est pas démenti après qu'il ait rejoint Liverpool, à l'automne 2015.

"J’aurais pu aller au Bayern plusieurs fois. J’aurais pu gagner plus de titres dans ma vie, j’en suis quasiment sûr", a révélé l'intéressé en conférence de presse, à l'aube de la finale de FA Cup face à Chelsea.

Mais le technicien, qui a récemment rempilé jusqu'en 2006 sur les bords de la Mersey, a préféré rester fidèle aux Reds : "J’avais un contrat ici et je ne suis jamais allé au Bayern".

"Le monde n’est pas rempli de gagnants, le monde est rempli de gens qui essayent, heureusement. J’essaye et parfois je gagne avec d’autres personnes, ensemble. Je suis content de cela."

"Un match absolument spécial"

Déjà vainqueurs de la League Cup, les Reds de Liverpool peuvent ajouter un deuxième trophée à leur extraordinaire saisons face aux Blues, ce samedi.

"Malgré une saison chargée, nous ne verrons jamais ce match comme un match normal. C'est un match absolument spécial : énorme, énorme, énorme. Pour certains d'entre nous, c'est le plus grand de notre carrière et nous voulons vraiment en profiter et le jouer pour le peuple de Liverpool", poursuit Klopp.

"Nous nous attendons à un autre match difficile, c'est tout. C'est la finale de la FA Cup et les deux équipes vont y aller avec tout ce qu'elles ont, j'attends ça de Chelsea et j'attends ça de nous."