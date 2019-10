Liverpool - Karius : "Peut-être que je rejouerai un jour pour eux"

Le gardien de but de Besiktas espère que sa carrière à Anfield n'est pas terminée malgré sa triste finale de Ligue des champions en 2018.

Loris Karius croit encore en la possibilité de faire son retour à , malgré sa terrible prestation en finale de en 2018 face au (1-3). Le gardien allemand est depuis prêté en , à .

L'intéressé espère pouvoir faire un jour son retour dans l'effectif des Reds. "Est-ce que je rejouerai pour Liverpool un jour ? Bien sûr que c'est une bonne option d'être encore là, a-t-il déclaré après la défaite de son équipe en Europa League contre (0-1). Peut-être que je rejouerai pour eux un jour, on ne sait jamais. C'est encore loin. Si ce n'est pas Liverpool, ce sera une autre belle équipe, donc je ne suis pas inquiet.

"La est le meilleur championnat donc bien sûr que c'est intéressant. Si vous jouez en vous êtes toujours un peu plus dans la lumière mais je suis dans un bon club maintenant et nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Je ne pense plus à Kiev, c'était il y a longtemps, presqued eux saisons. Il y a eu tellement de circonstances.

"Je suis content que Liverpool ait gagné la Ligue des champions la saison suivante et ils ont une bonne chance à nouveau cette année, donc voyons où cela les mènera. Je parle encore avec l'entraîneur des gardiens et certains joueurs."

Depuis son départ, Karius a également vu arriver Alisson puis cet été Adrian, bon depuis la blessure du Brésilien. "N'importe quel gardien serait à l'aise derrière cette défense mais Adrian fait du bon travail, a-t-il affirmé. Il a l'air d'être un bon gars. La défense a beaucoup progressé la saison dernière.

"C'était déjà solide à l'époque mais là c'est encore plus solide parce que toute l'équipe s'est améliorée. Plus les gens sont ensemble longtemps mieux ça marche. J'espère qu'ils peuvent gagner le championnat. La saison est longue mais c'est bien de pouvoir bien démarrer et prendre des points."