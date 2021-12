Liverpool, Jurgen Klopp promet "une légende" à l'un de ses joueurs

"Les gens vont écrire des livres sur lui, avec un peu de chance", a souri Jurgen Klopp. "Et si ce n'est pas le cas, alors je le ferai !"

Le patron de Liverpool n'aime généralement pas s'épancher sur les individus, mais il a fait une exception samedi à Wolves.

Divock Origi, a-t-il confirmé, est "une légende", "un joueur de football incroyable", et quand il marque le but de la victoire, cela signifie encore un peu plus.

"Je l'adore !" a ajouté Klopp, revenant sur le but victorieux du Belge à la 95e minute à Molineux.

Les moments que cet homme a offert aux fans des Reds au fil des ans ne se comptent plus sur les doigts d'une main. Le nombre de fois où il s'est présenté au bon endroit au bon moment, avec un but dans un grand match pour obtenir un résultat probant.

Pas étonnant que Klopp l'aime. Pas étonnant qu'Andy Robertson ait tweeté samedi soir qu'il emmènerait un jour ses petits-enfants voir sa statue. Quand vous avez besoin d'un héros, quand Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota ne peuvent pas ouvrir la porte, vous vous tournez vers Origi.

Et le plus souvent, il est à la hauteur.

Salah et Mane ont tous deux atteint 100 buts en Premier League cette saison, et Origi a lui aussi atteint un siècle samedi. C'était la 100e fois qu'il entrait en jeu en tant que remplaçant pour Liverpool. Avec le recul, il était inévitable qu'il marque l'occasion comme il l'a fait, avec une autre contribution à la victoire.

Klopp lui avait donné une instruction simple en le faisant entrer à la place de Jordan Henderson. "Sois Divock Origi", lui a-t-il dit. En d'autres termes, 'viens et sois notre héros'.

"C'était son match", a déclaré Klopp après coup. "C'est un incroyable finisseur, nous l'avons vu si souvent.

"Et il est génial dans ces moments-là [car] il n'a pas besoin de beaucoup d'élan ou de temps pour trouver le jeu. Il pourrait être Divock Origi, à 100 %."

Y a-t-il jamais eu un footballeur plus énigmatique ? Un joueur aussi accro aux sensations fortes et aux souvenirs ?

Origi en est à sa septième année sur les bords de la Mersey, et on a l'impression de le comprendre moins que jamais. Juste quand vous pensez qu'il est fini, il se relève. Encore. 'Vous vous souvenez de moi ?'

Liverpool l'aurait vendu l'été dernier si une offre décente était arrivée. Ce n'était pas le cas. Des clubs ont reniflé et posé des questions mais, à la grande surprise de Klopp, personne n'a fait d'offre.

"Je ne peux pas croire que les gens pensent que si vous ne jouez pas [tous les matchs] pour Liverpool, vous ne pouvez pas être bon", a-t-il déclaré samedi.

"Cette équipe est exceptionnelle et si vous êtes notre numéro 12, 13 ou 14, vous devez être exceptionnel - et Div l'est."

Beaucoup ont du mal à comprendre l'apparente volonté d'Origi de se contenter d'un rôle de figurant à Anfield. Après tout, il n'a débuté que 34 matches de Premier League pour Liverpool. La saison dernière, il n'a fait que 17 apparitions toutes compétitions confondues et n'a pas inscrit le moindre but en championnat.

Il a maintenant 26 ans et approche de la fleur de l'âge, en théorie. Ne veut-il pas plus que d'être un héros culte, se demandent-ils ?

Beaucoup de fans de Liverpool espèrent une mise à niveau, un joueur qui peut pousser pour commencer les matchs régulièrement. Un recrutement offensif l'été prochain est probable, avec Raphinha de Leeds et Jarrod Bowen de West Ham parmi ceux qui sont observés.



Origi est susceptible de partir à la fin de cette saison. "J'espère qu'un jour il trouvera un manager qui le fera jouer plus que moi", a admis Klopp. "Mais si j'étais dans un autre club, j'irais le chercher".

