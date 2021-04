Liverpool - Jurgen Klopp l'avoue, Mohamed Salah ne pense qu'au Soulier d'Or

L'entraîneur de Liverpool sait que Mohamed Salah accorde beaucoup d'importance aux distinctions individuelles, et trouve cela logique pour un buteur.

Jurgen Klopp admet que la chance d'obtenir un troisième Soulier d'Or agit comme une motivation supplémentaire pour Mohamed Salah, l'entraîneur de Liverpool ne contestant pas que l'Egyptien adopte un état d'esprit "égoïste". L'attaquant a terminé meilleur tireur de l'élite anglaise à deux reprises, avec 32 buts enregistrés en 2017-2018 et 22 un an plus tard, un prix prestigieux étant partagé avec Sadio Mane et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l'ancien de la Roma n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Mohamed Salah occupe actuellement la deuxième place du classement des meilleurs buteurs cette saison, après avoir trouvé la cible à 19 reprises, mais il a vu Harry Kane, qui le devance avec 21 buts, se blesser prématurément. À sept matchs de la fin de la saison, il est donc bien placé pour atteindre le sommet une fois de plus.

"La plupart des joueurs ne remportent jamais le Soulier d'Or"

Jurgen Klopp a déclaré, avant un voyage à Leeds lundi, que cette course au Soulier d'Or est une véritable priorité pour Mohamed Salah. "Oui, bien sûr. Un joueur de football a 15 ans, peut-être 17 ou 18 ans dans certains cas, dans sa carrière. C'est une période de votre vie où vous êtes au meilleur de votre forme physique et vous voulez obtenir tout ce que vous pouvez de votre carrière. La plupart des joueurs ne remportent jamais le Soulier d'Or", a expliqué le coach des Reds, pragmatique.

"Si vous le gagnez une fois, c'est un grand exploit. Si vous le gagnez deux fois, c'est un très gros exploit, si vous pouvez le gagner une troisième fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi. Les attaquants doivent être égoïstes. Je n'ai jamais rencontré d'attaquant désintéressé. Vous pouvez être la personne la plus gentille du monde mais à la fin vous voulez marquer des buts", a ensuite ajouté l'ancien technicien du Borussia Dortmund, saluant les progrès de Mohamed Salah dans la finition.

"C'est juste un buteur naturel, il veut marquer des buts. C'est quelque chose qu'il a développé plus tard dans sa carrière. C'est ce que font les joueurs de classe mondiale. Connaître votre propre qualité vous aide à arriver sur la bonne voie plus rapidement que d’autres", a expliqué Jurgen Klopp. Désormais, à Mohamed Salah de jouer !