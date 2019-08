Liverpool - Jürgen Klopp : "Van Dijk est à l’heure actuelle le meilleur défenseur du monde"

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur des Reds a salué le niveau de jeu de son défenseur central, plébiscité hier soir à Monaco.

En marge du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions édition 2019-2020 qui avait lieu à ce jeudi, plusieurs récompenses ont été remises aux meilleurs joueurs de la campagne précédente. Celle-ci ayant été remportée avec la manière par une équipe de au sommet de son art, beaucoup s'attendaient donc à voir des Reds plébiscités en Principauté.

Et ils n'ont pas été déçus, puisque le Brésilien Alisson a été élu meilleur gardien de la compétition, tandis que son partenaire Virgil Van Dijk a recolté le prix du meilleur défenseur et du meilleur joueur UEFA de l'année. Des récompenses flatteuses, mais surtout méritées aux yeux de leur entraîneur en la personne de Jürgen Klopp, qui ne s'est pas gêné pour féliciter ses deux joueurs ce vendredi, en conférence de presse.

"Virgil Van Dijk est à l’heure actuelle le meilleur défenseur du monde"

“Meilleur joueur et meilleur gardien de but, et nous avons le numéro 4 sur la liste des meilleurs joueurs. C'était la dernière fois que les garçons ont eu le crédit de ce qu'ils ont fait l'année dernière. C’est bien mérité. Virgil Van Dijk est à l’heure actuelle le meilleur défenseur du monde. Je ne veux pas mettre un sac à dos trop lourd sur ses épaules (...) Mais il est vraiment un défenseur central de classe mondiale et il a été un joueur exceptionnel dans la saison de Ligue des Champions. Bien mérité, et même chose pour Alisson. Ce fut un grand jour pour les garçons et pour Liverpool", a ainsi déclaré l'Allemand, non sans une certaine fierté.

En plus de ces déclarations, Jürgen Klopp en a dit un peu plus sur la convalescence de son portier brésilien, blessé depuis la victoire face à lors de la SuperCoupe d'Europe. "Il a fait des pas, bien sûr, mais cela prendra encore du temps. Lorsque vous avez un problème musculaire et que cela prend beaucoup de temps, il faut également un certain temps pour que le muscle soit au moins au même niveau qu'auparavant. Le muscle du mollet est très important pour le saut et pour un gardien, il est très important qu'il puisse sauter de temps en temps. Cela prendra du temps. Mais merci mon Dieu, et j'espère que ça restera comme ça, nous avons une bonne solution avec Adrian. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai vu (de lui) jusqu'à présent. C'est un bon gars, ce qui est important", a ensuite ajouté l'ancien coach de Dortmund.