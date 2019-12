Liverpool - Jürgen Klopp sous le charme de Salzbourg : "Quelle équipe !"

Malgré la victoire des Reds en Autriche ce mardi soir en C1 (0-2), Jürgen Klopp a été impressionné par la prestation fournie par Salzbourg.

Champion d'Europe lors du dernier exercice après une épopée incroyable et solide leader de cette saison, n'était pourtant pas sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en début de soirée, ce mardi. Dans un groupe E où tout était encore possible, les Reds de Jürgen Klopp, premiers au coup d'envoi, devaient à tout prix éviter une défaite sur la pelouse de , solide leader du championnat autrichien, pour s'éviter une énorme désillusion.

"J'ai un respect total pour ce que Salzbourg a fait ce soir"

Si rien n'a été facile face aux Autrichiens, les hommes de Jürgen Klopp sont tout de même parvenus à s'imposer (0-2) grâce à des buts inscrits par Naby Keita et Mohamed Salah. Un succès qui leur permet de décrocher leur qualification, au terme d'une phase de poules terminée à la 1ère place du groupe.

Au sortir de la rencontre, l'entraîneur des Reds se félicitait de la qualification de son équipe, mais avait surtout une pensée pour son adversaire du soir. Fair play. "J'ai un respect total pour ce que Salzbourg a fait ce soir. Quelle équipe ! Quel match ! Ça a été vraiment dur. Ils ont fait tellement de choses intelligentes, ils étaient vraiment bons. Mais ils ont fait beaucoup de choses sur lesquelles on était prêts à défendre. C'était un match très intense. Et on a réussi à marquer deux buts merveilleux, alors qu'il y aurait pu en avoir 6 ou 7. On a raté des buts immanquables, presque", a confié l'ancien du en conférence de presse.