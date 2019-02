Liverpool, Jürgen Klopp : "Ole Gunnar Solskjaer mérite de rester à Manchester United"

L'entraîneur des Reds considère que l'entraîneur norvégien mérite de rester à la tête de Manchester United sur le long terme.

Liverpool n'a pas le droit à l'erreur ce week-end contre Manchester United. Les Reds doivent absolument l'emporter pour rester bien positionné dans la course au titre, mais depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, ces derniers n'ont toujours pas perdu en Premier League. Jürgen Klopp a encensé le travail de son homologue et considère qu'il mérite d'être conservé par Manchester United en fin de saison.

"Ce doit être l’un des meilleurs records de tous les temps, n’est-ce pas ? Je suis vraiment content pour Ole Gunnar Solskjaer. Ce n’est pas la meilleure des nouvelles pour nous mais pour tous les fans de Manchester United, c’est génial. Il a apporté tout ce que Sir Alex Ferguson a défendu avec toutes les nouveautés du football. Manchester United est à nouveau une menace. Ils sont vraiment de retour sur les rails. C'est bien pour eux", a analysé l'entraîneur des Reds.

Klopp veut imiter le PSG

"Nous avions tous besoin de chance dans nos carrières pour être entraîneur. Quand je suis allé de Mainz à Dortmund, les gens m'ont dit que je n'avais aucune expérience internationale. C'était vrai. Normalement, vous ne feriez pas le déplacement de la Norvège à Manchester United. C'est clair. Mais il a montré ses qualités. Il a la qualité et la chance au bon moment. Maintenant, il est entraîneur et il ne fait aucun doute qu’il sera également entraîneur l’année prochaine. C'est clair. Pouvez-vous imaginer qu'ils recrutent un nouvel entraîneur ? Il mérite le poste à 100%", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp est revenu sur la bonne passe de Manchester United : "En termes de résultats, le PSG était la seule équipe à les avoir battus, mais Tottenham a joué un très bon match contre Manchester United pour être honnête. Le PSG était plutôt tranquille avec le ballon, a beaucoup passé le ballon, il était vraiment confiant, il avait un bon positionnement, traversait les lignes et a marqué au bon moment. Vous avez vu contre Chelsea que Manchester United pourrait très bien jouer sans Lingard et Martial. C’était une bonne équipe avec Mata et Lukaku. Mais changer dans le jeu est différent et vous ne pouvez pas vraiment vous adapter. Ils ont déjà joué les six ou sept derniers matchs avec la même équipe, puis ils ont dû s’adapter en 15 minutes, et cela n’a pas vraiment fonctionné".

"Le PSG a utilisé cela. C’était un peu de chance pour le PSG, mais ils ont joué un très bon match. Ils étaient très exigeants, et ne donnaient pas beaucoup de contre-attaques, ce qui est une très grosse chose contre United. Quelle que soit leur composition, leurs adversaires attaqueront rapidement sur les ailes offensives. Vous devez être concentré à 100%, et le PSG a bien fait de marquer des buts dans les bons moments et cela aide toujours dans le football", a conclu l'Allemand qui aimerait s'inspirer du PSG et avoir la même réussite face aux Red Devils.