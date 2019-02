Liverpool - Jürgen Klopp : "Notre travail est de poursuivre des rêves"

L'entraîneur allemand s'est exprimé sur la course au titre en Premier League, alors que les Reds se déplacent à West Ham ce lundi soir.

Liverpool se déplace ce lundi soir à West Ham, dans le cadre de la 25e journée de Premier League. L'occasion pour les Reds de reprendre 5 points d'avance sur Manchester City, qui s'est imposé ce dimanche contre Arsenal (3-1). Un rendez-vous crucial dans la course au titre, après le nul concédé à Anfield contre Leicester, la semaine passée.

Un titre après lequel Liverpool court depuis 1990, une éternité pour les Reds. "Je ne rêve pas dans mon travail. Je travaille pour être honnête", s'est exprimé l'ancien coach de Dortmund. "Notre travail est de poursuivre des rêves. Pas les notres même si peut-être que les garçons en ont. Moi, je ne suis pas un grand rêveur."

"Les supporters deviennent un peu nerveux"

"Nous ne faisons que notre travail et jusqu'ici nous la faisons plutôt bien. C'est ce que nous allons continuer à faire (...). Nous sommes dans une situation où nous pouvons gagner quelque chose. Est-ce que l'on pense que l'on va gagner ? Non nous ne pouvons pas être sûrs, mais je peux promettre que nous allons tout faire pour rester le plus haut possible dans le classement."

"Tout va bien, même si les supporters deviennent un peu nerveux dans des situations comme ça [contre Leicester]. Tout est comme cela doit être, mais bien sûr nous n'avons pas gagné le titre depuis 29 ans donc c'est normal que les gens n'y soient pas habitués. Ils sont derrière nous et j'apprécie cela."