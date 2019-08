Liverpool - Jürgen Klopp méfiant avant le choc face à Arsenal

Samedi (18h30), Liverpool, premier de Premier League, reçoit Arsenal, son dauphin. Un premier choc que les Reds aborderont avec une certaine méfiance.

Auteurs d'un exercice 2018-2019 impressionnant, couronné par une victoire en Ligue des Champions et une deuxième place en derrière , les Reds occupent la tête du championnat anglais, après deux journées.

Forts de leurs deux victoires en autant de rencontres disputées, face à Norwich en ouverture (4-1) puis face à Southampton (1-2), les hommes de Jürgen Klopp débutent donc leur saison comme ils avaient terminé la dernière. Mais ce samedi, aura fort à faire pour le premier choc de sa saison, puisque ce sont les Gunners d' , deuxièmes au classement, qui se rendront à Anfield (18h30).

Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, était justement présent en conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour l'Allemand de rendre hommage au bon travail effectué par Arsenal ces dernières semaines.

"Montrer que nous sommes prêts à nouveau"

"Si vous regardez comment ils se sont organisés, ils ont de bons footballeurs à chaque poste et une réelle vitesse devant. Une vraie vitesse, wow ! Cela rend difficile la défense. Nous devrons être courageux, jouer notre propre football, garder la possession. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce match. Mais c’est pour ça que je l'attends avec impatience. Nous devrons montrer que nous sommes prêts à nouveau", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Conscient de la qualité de l'équipe entraînée par Unai Emery, l'ancien technicien du craignait aussi une potentielle réorganisation tactique des Gunners, ce qui pourrait compliquer la tâche de ses protégés.

"Je sais ce qu'ils ont fait lors des deux premiers matches, je sais ce qu'ils ont fait contre nous la saison dernière (...) Arsenal va probablement changer au moins deux postes clés. Nicolas Pépé va probablement commencer, ce qui ne les affaiblira pas, et probablement aussi Granit Xhaka. Cela nous est souvent arrivé au cours des derniers mois. Nous analysons une équipe et ensuite, elle joue complètement différemment contre nous. Je ne dis pas qu'Arsenal le fera, mais cela rend les choses plus difficiles, surtout au début de la saison".



Aussi, Jürgen Klopp a tenu à rassurer au sujet de l'état de forme de son gardien brésilien en la personne d'Alisson, visiblement sur le chemin du retour. "On veut lui donner le temps dont il a besoin, mais ça s'annonce bien. Au début, il avait des béquilles, ce qui est normal avec cette blessure, mais elles ne sont plus là, donc il marche normalement et il peut vraiment s'entraîner complètement différemment. Je pense qu'à partir de maintenant, ça ira vite, mais je ne sais pas à quel point", a ainsi déclaré celui qui aura bien besoin de son portier pour atteindre les objectifs élevés du club.