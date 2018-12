Liverpool, Jürgen Klopp : "Manchester City ne craque pas"

L'entraîneur des Reds continue de se méfier des Citizens malgré leur défaite contre Crystal Palace samedi offrant un peu d'avance à Liverpool.

Liverpool s'est donné encore un peu plus d'air avec sa victoire vendredi soir contre Wolverhampton alors que le lendemain Manchester City est tombé à Crystal Palace. Les Reds comptent désormais quatre points d'avance sur les Citizens qui ont perdu des points contre Palace et Chelsea lors du mois de décembre. En conférence de presse, Jürgen Klopp a refusé de dire que les Citizens sont en train de craquer.

"Vous avez vu les deux matches qu'ils ont joué ? Ils ne semblaient pas ressentir beaucoup de pression. Ils ont été exceptionnels dans ces matchs. Si tu ne finis pas tes occasions contre Chelsea, tu peux perdre. C’était la meilleure équipe de ce match. Crystal Place a fait un travail remarquable et a marqué des buts exceptionnels. Cela rend toujours la vie difficile", a indiqué Jürgen Klopp.

"Est-ce qu'ils craquent ? Cela ne signifie absolument rien. Il est difficile de gagner des matchs de football, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Ils ont été un peu malchanceux dans ces deux matches et cela arrive de temps en temps", a ajouté l'entraîneur de Liverpool concernant son principal concurrent en Premier League, Manchester City.

Klopp rend hommage à Tottenham

Jürgen Klopp voit aussi Tottenham dans la course : "Vous faites ces histoires sur qui est dans la course, qui n'y est pas. J'ai vu le match hier contre Everton et le premier but de Tottenham était bien évidemment une situation dont Tottenham avait besoin. Everton a joué plus que bien dans les premières minutes. Ensuite, ils ont tout frappé. C’est vraiment impressionnant, comment Tottenham a fait. La même chose peut arriver à Chelsea, Arsenal et toutes ces équipes. Personne ne peut se sentir en sécurité, personne ne peut se sentir en dehors de la course. Ce n’est pas le moment de penser à ça".

"C’est une fantastique équipe de football et j’ai déjà dit à plusieurs reprises que Tottenham avait connu la période la plus difficile de l’été, et je ne veux pas dire à cause de nous n'a pas engagé de joueurs. Huit ou neuf joueurs ont disputé la totalité de la Coupe du monde. Jusqu'à présent, cette saison est plus qu'impressionnante. Beaucoup d'équipes participent à ce que vous appelez la course au titre et c'est la seule différence par rapport à la saison dernière, alors que personne ne participait à la compétition à cause de la domination de City. C'est bon pour tous les supporters", a conclu l'Allemand.