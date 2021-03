Liverpool - Jürgen Klopp : "Les garçons ont pris du plaisir"

L'entraîneur de Liverpool, vainqueur 2-0 contre Leipzig mercredi et qualifié pour les quarts de finale de la C1, est apparu satisfait face aux médias.

Aux prises avec le Bayern Munich en Bundesliga, le RB Leipzig n'a pas été en mesure de lutter avec Liverpool, en Ligue des Champions. Déjà défaits 2-0 lors du huitième de finale aller face aux Reds de Jürgen Klopp, les Allemands se sont inclinés sur le même score (2-0) lors du match retour, mercredi soir, à Budapest.

Les buts des Anglais ont été inscrits par Mohamed Salah et Sadio Mané, et l'addition aurait pu être encore plus lourde si Liverpool avait été plus adroit dans le dernier geste. Bref, la qualification est totalement méritée pour les Reds. Une immense satisfaction pour leur entraîneur Jürgen Klopp, heureux en conférence de presse.

"On a mis du temps à s'habituer au jeu de Liverpool"

"On s'est créé beaucoup d'occasions. Des occasions énormes en première période qu'on n'a pas marquées. Ce que les garçons ont vraiment bien réussi, c'est que personne n'a pu voir à quel point Leipzig pouvait être bon. On a très bien défendu contre eux parce que (cette équipe) est un monstre vraiment", a ainsi expliqué l'entraîneur de Liverpool, en conférence de presse, avant d'évoquer la nécessité pour ses joueurs de faire la distinction entre C1 et Premier League.

"Ils sont tellement puissants et il y a tous ces appels dans le dos, mais on a su très bien défendre contre ça, tous mes compliments aux garçons. Il a fallu qu'on laisse derrière nous la Premier League pour venir ici et vraiment essayer. Les garçons ont pris du plaisir ce soir, mais en faisant tout le sale boulot nécessaire".

À la dérive en Premier League, Liverpool est parvenu à se montrer à la hauteur de l'évènement. Si son titre de Champion d'Angleterre est d'ores et déjà perdu, le club entraîné par Jürgen Klopp a toutes les raisons de mettre toutes ses forces dans la bataille européenne. Pour l'heure, place aux quarts de finale !