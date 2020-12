Liverpool - Jürgen Klopp l'admet, il s'est peut-être trompé sur la VAR

Fervent défenseur de la VAR avant son arrivée, l'entraîneur de Liverpool reconnaît que son utilisation controversée le pousse à revoir sa position.

Jurgen Klopp admet qu'il a peut-être changé d'avis sur la nécessité du VAR dans le football, après un autre match rempli d'incidents pour son équipe de en . Le match nul 1-1 des Reds contre le FC Midtjylland, mercredi, a vu un certain nombre d'interventions de l'arbitre assistant vidéo.

En premier lieu, Midtjylland a bénéficié d'un penalty pour une faute du gardien de Liverpool Caoimhin Kelleher sur Anders Dreyer. L'attaquant avait initialement été signalé hors-jeu par l'arbitre assistant, mais les rediffusions ont finalement annulé l'intervention initiale, après de longues minutes pour analyser les séquences.

Andreas Scholz s'est chargé de le transformer, permettant à l'équipe locale d'égaliser après que Mohamed Salah ait ouvert le score. Si le match s'est terminé sur le score de 1-1 après plus de huit minutes de temps d'arrêt, les interventions du VAR, notamment à l'égard de Sadio Mané, ont ensuite accentué le sentiment de frustration.

"Maintenant, nous l'avons, et maintenant nous devons y faire face"

Klopp a été interrogé sur le cas de la VAR et a admis que, bien qu'il ait initialement été un partisan de l'introduction de la technologie dans le sport, il devra peut-être reconsidérer sa position après avoir vu tant d'incidents controversés, et pas seulement ceux impliquant sa propre équipe. "Cela a juste pris trop de temps. Je ne l’ai pas revu, s’ils avaient raison ou s’ils avaient des décisions difficiles à prendre, mais cela a pris trois ou quatre minutes, et dans le froid pour les garçons, c’est vraiment difficile", a confié l'Allemand.

"Avant, j’étais l’une des personnes qui disaient : 'Oui, le VAR est une bonne idée', mais je ne sais vraiment pas si je le répète, pour être honnête. Maintenant, nous l'avons, et maintenant nous devons y faire face", a ensuite ajouté l'ancien du . Outre l'arbitrage, Liverpool a offert des débuts professionnels au défenseur Billy Koumetio, qui, à 18 ans et 25 jours, est devenu le plus jeune joueur à figurer pour le club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes qu'est la Ligue des Champions.

Leighton Clarkson, 19 ans, a lui joué 90 minutes au milieu de terrain, dans ce qui n'était que sa troisième apparition senior. "Nous les laisserons vivre cela sans rendre ce match trop important. C’est une chose merveilleuse d’avoir votre premier match de Ligue des champions, mais une carrière dépend de combien vous en aurez. Les deux garçons sont vraiment qualifiés mais il y a beaucoup à apprendre. Nous leur donnerons le temps de le faire. Ils nous ont beaucoup aidés ce soir (...) Je suis à peu près sûr que ce fut une grande soirée pour les deux. Je suis vraiment reconnaissant qu’ils soient déjà aussi bons qu’ils le sont, c’est la raison pour laquelle nous pouvons les utiliser", a analysé Klopp.