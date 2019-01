Liverpool, Jürgen Klopp : "Je m'attends à ce que Manchester City gagne tous ses matches"

L'entraîneur de Liverpool est revenu sur la course au titre avec les Citizens. L'Allemand est conscient que Manchester City ne fera pas de faux-pas.

Leader de Premier League, Liverpool va pouvoir observer son adversaire direct, Manchester City, ce mardi soir, en espérant bien évidemment un mauvais résultat des Citizens afin d'avoir une position plus confortable dans la course au titre. Les Reds devront quant à eux remettre le bleu de chauffe ce mercredi contre Leicester, après avoir eu une semaine de pause puisqu'ils étaient déjà éliminés en FA Cup et n'ont pas joué ce week-end.

L'entraîneur de Liverpool ne s'attend pas à de nombreux faux pas de Manchester City jusqu'à la fin de la saison : "Pour moi, cela ne fait aucune différence. Je m'attends à ce que Manchester City gagne chaque match jusqu'à la fin. Je m'attendrais à ce qu'ils battent Newcastle mais je regarderai quand même le match. Je ne peux parler que pour moi-même. Je ne m'assieds pas devant la télévision et quand ils marquent des buts j'éteins. Ce n'est pas comme ça".

Klopp se méfie des Foxes

"Je crois vraiment que vous devez faire votre propre travail et votre propre travail si vous voulez avoir quelque chose. Ne vous concentrez pas sur les autres équipes. Cela n’a aucun sens et n’aide en rien. Quel que soit le résultat obtenu ce soir, j’espère être devant avec un point demain avant le match. Cela ne me dérange pas", a ajouté Jürgen Klopp qui souhaite davantage se concentrer sur les prestations des Reds que de ses adversaires.

L'entraîneur des Reds est conscient que Leicester aime jouer un vilain tour aux gros : "Je pense que Claude Puel a tout dit, ils aiment jouer contre les meilleures équipes. Ils ne jouent pas en contre-attaque comme ils l'ont été dans le passé, mais ils constituent bien sûr une menace énorme dans ce domaine. Nous avons tous vécu ces situations. Si vous jouez contre des équipes et qu'elles ne vous donnent pas beaucoup d'espace, ce n'est pas très confortable. Beaucoup d'équipes ont du mal à cela. Nous nous attendons à un adversaire très dangereux. Ils ont la qualité, c'est une super équipe".



L'Allemand se méfie de Jamie Vardy et des autres attaquants de Leicester : "Même si j’aurais marqué ce but, Jamie est un attaquant fantastique, vraiment. Chaque fibre de son corps attend les situations décisives. Il est plus impliqué dans la défense que par le passé, mais cela ne facilite pas la défense contre lui. Il est une menace énorme et il l'a toujours été. Mais il n'est pas le seul".