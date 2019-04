Liverpool - Jürgen Klopp et la "saison exceptionnelle" de Virgil van Dijk

Pierre angulaire de la défense des Reds, le Néerlandais est l’un des joueurs en lice pour le prestigieux titre de meilleur joueur de Premier League.

Impressionnant dans tous les aspects du jeu cette saison, si bien sous couleurs de que celles des , le défenseur Virgil van Dijk s'est imposé comme le meilleur axial du monde ces derniers mois. Aligné à 34 reprises en et buteur par trois fois lors de cet exercice 2018-2019, c'est un euphémisme de dire que le Batave a largement contribué à la bonne saison des Reds, leur permettant en grande partie de jouer la course au titre avec .

Âgé de 27 ans et finaliste de la dernière Ligue des Champions, Virgil van Dijk ne cesse de récolter les louanges Outre-Manche. Dernièrement, le Néerlandais a été nommé parmi les six joueurs en lice pour remporter le prestigieux titre de meilleur joueur de Premier League de la saison, aux côtés des joueurs du Manchester City Raheem Sterling, Sergio Aguero et Bernardo Silva, de la star de Eden Hazard ou encore de son coéquipier Sadio Mané.

"Il a fait une saison exceptionnelle"

"Est-ce que je serais triste si Van Dijk ne remporte pas le titre de joueur de l'année? Pour lui oui, bien sûr. Il a fait une saison exceptionnelle. L'aura-t-il mérité? Bien sûr. C'était déjà le cas la saison dernière lorsque Kevin De Bruyne et Mohamed Salah ont tous deux réalisé des saisons incroyables et que Mohamed l'a remporté. Nous en sommes heureux et pas parce que De Bruyne l’a perdu, car il l’aurait mérité aussi", a justement déclaré son entraîneur Jürgen Klopp à ce sujet, samedi.

"Je pense que c’est la même chose dans ce cas. C’est clair, c’est pareil, je serais très heureux que Virgil gagne, c’est clair", a-t'il ajouté ensuite, au sujet de son puissant défenseur central, recruté à durant l'hiver 2018. Au même titre que son entraîneur, ils devraient être nombreux à voter pour le défenseur central, qui en plus de ses prouesses défensives, a brillé par sa régularité tout au long de la saison avec Liverpool.