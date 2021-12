Liverpool : Jürgen Klopp demande plus de solidarité pour la règle des cinq changements

La Premier League est le seul parmi les cinq championnats majeurs à être repassé à trois changements autorisés au lieu des cinq ayant été mis en place juste après la première vague de Covid-19 à la reprise des compétitions. Mais aujourd'hui, le championnat anglais se heurte à un problème majeur. Avec l'augmentation des cas de Covid suite à l'arrivée du variant Omicron et à un calendrier très chargé avec le Boxing Day, le rythme est trop intense et il y a de la casse chez les joueurs. Certains acteurs du football anglais aimeraient donc un retour aux cinq changements.

Le problème, c'est qu'en Premier League pour qu'une loi de la sorte soit validée, il faut un vote pendant lequel quatorze des vingt clubs répondront à l'affirmative. Or, les clubs les plus modestes en Angleterre sont contre les cinq changements. En effet, ils avancent, à juste titre, que cela avantage les grands clubs qui ont un effectif plus conséquent et donc tirent un avantage à pouvoir faire davantage de changements durant un match sans pour autant perdre en qualité sur le terrain.

Klopp critique les règles du vote

Ce week-end avant le match contre Leicester, Pep Guardiola avait demandé aux instances du football anglais de revenir aux cinq changements, tandis que Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, a lui indiqué qu'il était plutôt contre étant donné que cela avantagerait les grands clubs. Ce lundi, avant d'affronter Leicester, Jürgen Klopp, souvent prêt à aller au front et à prendre de la hauteur sur ce genre de sujets, a également plaidé pour le passage aux cinq changements, entendant la position des petits clubs mais leur demandant de prendre en compte le contexte sanitaire actuel et la santé des joueurs.

"Nous devons mettre la compétition de côté et ne pas dire que Man City a de meilleurs remplaçants que Burnley ou autre. Oui, c'est probablement vrai. Mais le problème est que l'intensité pour un footballeur de haut niveau en Angleterre est définitivement à la limite. Il faut 14 voix pour changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je ne sais pas combien de joueurs de Burnley jouent au niveau international. Quand nos joueurs ont trois matchs, ils n'ont pas de match", a expliqué l'entraîneur de Liverpool.

"Le meilleur championnat du monde, et le plus intense du monde, est le seul avec encore trois remplaçants"

"Nous parlons d'un problème que certains clubs et certains joueurs ont certainement, mais qui est décidé par d'autres équipes. Parce que nous en faisons une compétition, ils disent non. C'est un vrai problème parce que c'est la bonne décision, surtout en ce moment. Vous ramenez des joueurs après la Covid ou après une blessure, et à cause des matchs que nous devons jouer, ils doivent jouer immédiatement. Puis ils sont de nouveau dehors parce que vous ne pouvez pas les faire sortir après 60 minutes parce que vous devez changer d'autres choses", a ajouté Jürgen Klopp.

"Ce jeu merveilleux est si merveilleux parce que généralement les joueurs sur le terrain sont en bonne forme, sont bien entraînés, ont récupéré et se lancent. C'est pourquoi nous aimons ce jeu. Le meilleur championnat du monde, et le championnat le plus intense du monde, est le seul championnat avec encore trois remplaçants. Ce n'est pas normal. Nous devrions changer cela. Mais je ne vois pas de réelle chance de le faire, pour être honnête", a conclu le technicien des Reds.