Liverpool, Jürgen Klopp : "Ce n'est que le début"

L'entraîneur de Liverpool était heureux après le succès face à Fulham. Il estime que son équipe n'a pas encore atteint tout son potentiel.

tient bon dans la course au titre. Les Reds devaient profiter du fait que ne joue pas ce week-end pour reprendre la tête de la et ils ne se sont pas manqués. Les hommes de Jürgen Klopp ont été s'imposer à ce dimanche grâce à des réalisations de Sadio Mané et James Milner. Ils prennent provisoirement deux points d'avance sur Manchester City à sept journées de la fin.

Au micro de Sky Sports après la rencontre, Jürgen Klopp. a évoqué la difficulté d'enchaîner après la Ligue des champions : "Le problème, que l'on rencontre souvent après un match de Champions League, c’est qu’il faut que l’équipe se prépare à rejouer une nouvelle compétition, et un match totalement différent, où vous n’avez pas les mêmes choses à faire. Nous avons joué contre , Munich et Fulham, ce sont trois sports différents. Et donc l’adaptation n’est pas facile...".

"Un après-midi brillant"

"Je ne doute pas des nerfs de mes joueurs. C'est une question d'intensité. Nous visons la perfection mais il est rare de l'obtenir. Les gens diront que nous devons être plus convaincants, mais nous sommes encore au début de notre développement, pas à la fin. Ils sont assez sympas. Dans notre parcours, nous sommes une équipe qui vole, tout est là, mais la constance est rare", a ajouté l'entraîneur de Liverpool.

L'Allemand a analysé le match de son équipe : "Maintenant, j'aime davantage le résultat avec le 2-1 que le 1-0, car je reviens d'une situation pareille. Je pense que nous méritions pleinement de gagner le match. C'était un match moyen, un résultat massif. La première mi-temps était un peu rouillée. La deuxième mi-temps, nous aurions être distancé et ensuite il est clair à 1-0 si vous ne le tuez pas, cela peut arriver. Babel était là, c'est comme ça que le football est. Ils méritaient ce but mais nous méritions les trois points. Un après-midi brillant je dois dire".

Liverpool ne doit plus perdre le moindre point pour être champion d' . Les Reds ont longtemps été devant au classement et sont désormais en chasse de Manchester City. Nul doute que s'ils manquaient le titre de champion pour un ou deux points, la déception serait grande du côté de la Mersey. Liverpool va devoir enchainer avec un choc à Anfield contre après la trêve internationale qui s'annonce capitale.