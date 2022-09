Liverpool : Jürgen Klopp attend une réaction face à l'Ajax après "sa pire défaite" comme entraîneur

L'Allemand affirme que la défaite de Liverpool contre Naples la semaine dernière a été la pire performance de son règne de près de sept ans à Anfield.

Liverpool a sombré, à la surprise générale, lors de la première journée de Ligue des champions face à Naples la semaine dernière. Une déroute symbolisant le début de saison plus compliqué que prévu des pensionnaires d'Anfield. L'entraîneur des Reds est revenu sur la défaite 4-1 de son équipe en Italie - sa pire défaite en Europe depuis 1966 - et a déclaré qu'il ne pouvait trouver que peu de points positifs à en tirer.

"Naples ? Le match de l'horreur"

Avant le match contre l'Ajax mardi, Klopp est revenu sur cet épisode en conférence de presse : "Nous avons eu une réunion avec les joueurs. J'ai revu le match plusieurs fois et c'était un vrai spectacle d'horreur, pour être honnête. Les garçons le savaient, mais le revoir a rendu les choses vraiment évidentes ; c'est le pire match que nous ayons joué depuis que je suis ici, et nous avons joué quelques mauvais matchs".

"Tout le monde se souvient d'Aston Villa [défaite 7-2 de Liverpool en 2020] et d'autres matches où nous n'étions pas à la hauteur, mais il y a eu au moins quelques aperçus. Dans ce match [contre Naples], rien. Nous devons comprendre pourquoi cela s'est produit. Je pense que huit des joueurs du onze [de départ] étaient absolument en dessous de leur niveau, et les trois autres n'étaient pas à leur meilleur niveau, juste normaux", a ajouté l'Allemand.

"Perdre le rythme ? Quel rythme ?"

Jürgen Klopp espère que ses joueurs vont montrer du caractère et une réaction dès ce mardi contre l'Ajax Amsterdam : "Nous devons montrer une réaction, nous le savons. L'Ajax est, je dirais, dans la situation opposée [à la nôtre]. Ils sont à nouveau dans une reconstruction vraiment massive mais, sans surprise, ils font un très bon travail. Tout est basé sur une défense vraiment solide. C'est ce que nous devions travailler et c'est ce que nous avons fait."

Liverpool était mené 3-0 à la mi-temps à Naples, Victor Osimhen ayant trouvé le temps de manquer un penalty dans l'intervalle, et bien qu'ils se soient mieux comportés après la pause, leur défaite 4-1 est la plus lourde en compétition continentale depuis une défaite 5-1 contre l'Ajax, il y a 56 ans. Plus tard, un journaliste a demandé à Klopp si le report du match du week-end dernier contre les Wolves pouvait entraîner une "perte de rythme" de son équipe.

Il a répondu : "Quel rythme ? ! Nous n'en avions aucun ! Vous avez regardé notre match ? Perdre ce rythme serait vraiment cool !" Les Reds accueillent l'Ajax Amsterdam à Anfield pour leur premier match à domicile de la saison en Ligue des champions, mardi. Le club néerlandais a largement remporté son premier match, tandis qu'un nouveau faux pas est interdit pour les Reds car il compliquerait très sérieusement leurs chances de qualification pour les huitièmes de finales.