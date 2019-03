Liverpool - Jürgen Klopp ambitieux pour la fin de saison : "Chaque match est une finale"

Jürgen Klopp se projette sur la fin de saison passionnante qui attend ses Reds, en course à la fois pour le titre et la Ligue des champions.

s'apprête à vivre une fin de saison haletante, alors que les Reds sont en tête du championnat avec deux points d'avance sur à sept journées du terme (avec un match disputé en plus) et qualifiés pour les quarts de finale de la , lors desquels ils affronteront Porto. Alors que la trêve internationale se termine, se profile désormais la dernière ligne droite où tout va se jouer.

Jurgen Klopp s'est projeté sur ces dernières semaines de compétition avec envie et détermination. "C'est excitant, absolument", a-t-il déclaré à Liverpoolfc.com. "C'est ce dont nous parlons tout le temps : une saison est comme cela, vous êtes en permanence en train de préparer une base pour les dernières semaines. Nous sommes maintenant dans les dernières semaines, il n'y aura plus d'interruptions, ça va être match après match et chacun va être très important."

"D'un côté, nos adversaires vont se battre pour un place en Ligue des champions, de l'autre pour se maintenir. Pour la Ligue des champions pas la peine d'en parler, ce sont des finales. Chaque match est une finale. Espérons que l'on puisse rester dans la compétition encore un moment. Nous avons créé une base exceptionnelle, maintenant il faut l'utiliser."

"C'est bien d'avoir un peu de repos [pendant la trêve], mais nous voulons aussi continuer comme cela. Nous sommes de retour, les joueurs reviennent peu à peu, à partir de jeudi nous serons au complet. Nous avons tous hâte."

Liverpool retrouvera le terrain ce dimanche à domicile contre un en quête de rachat après quatre matches consécutifs sans victoire et qui voit sa place sur le podium menacé (17h30). Un choc que les Reds avaient remporté lors du match aller à Wembley (2-1), en septembre dernier. Suivra ensuite un déplacement à le vendredi 5 avril (21h), avant une semaine cruciale. Les hommes de Klopp enchaîneront en effet la réception de Porto en Ligue des champions le 9 avril (21h), celle de en championnat le 14 avril (17h30) et le match retour à Porto le 17 avril (21h). Ils en sauront alors plus sur leurs possibilités ou non de remporter au moins un titre à l'issue de la saison.