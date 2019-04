Liverpool, Jürgen Klopp : "82 points c'est énorme dans ce championnat fou"

L'entraîneur de Liverpool a laissé exploser sa joie après la victoire contre Southampton. Il considère que son club fait un sans-faute.

a repris, provisoirement, la tête de la ce vendredi après son succès sur la pelouse de Southamtpon. Les Reds comptent 82 points en trente matches de Premier League, deux points de plus que avec un match de plus, mais cela n'a pas été une partie de plaisir contre . Liverpool a longtemps été tenu en échec avant de faire la différence grâce à un but de Mohamed Salah en fin de match, suivi d'une réalisation de Jordan Henderson.

Après la rencontre, au micro de BT Sport, Jürgen Klopp a laissé exploser sa joie suite à la victoire des Reds contre Southampton et surtout suite au but de Mohamed Salah : "Quel but ! Il Mohamed Salah n'a pas pu faire la passe parce que Firmino n'a pas pu se mettre dans la bonne position. Le défenseur ne pouvait pas se concentrer sur ''Mo''. Wow, quel but ! Un grand moment. La performance n'était pas de haut niveau, mais il fallait se battre".

"Jamais douté de Salah"

"Les gens veulent que nous jouions comme Manchester City, mais nous sommes incapables de le faire. Nous jouons notre propre football. Nous avons 82 points maintenant, c'est énorme dans ce championnat fou. Tout le monde nous attend. Je suis vraiment fier. C'est incroyable. C'est une année difficile pour tout le monde, il faut avoir 70-75 points pour la et 90 points pour le titre. Mais nous sommes dans la course et c'est bien", a ajouté l'Allemand.

"La mentalité ? C’est génial. Nous sommes venus ici et nous savions que Southampton était dans une dynamique différente depuis que Ralph Hassenhutl est arrivé et nous le savions. Tout le monde s’attendait à cela et nous avions besoin de trois points et nous savions à quel point c’était difficile et vous l’avez vu. Ils ont marqué ce but, ils le méritaient, mais après cela, nous nous sommes adaptés à la situation, nous étions là, nous avons gagné les balles, nous pouvions jouer dans de meilleurs espaces, nous avions nos moments et marqué un but. Ensuite, c'était parti", a poursuivi Jürgen Klopp en conférence de presse.



L'entraîneur de Liverpool a défendu Mohamed Salah : "Salah, de mon côté, je n’ai jamais mis en doute le fait qu’il soit un grand joueur. C'était son 50ème but pour Liverpool - c’est un nombre incroyable. En tant qu'attaquant, vous avez des occasions, chaque attaquant est également un être humain. Vous avez peut-être de meilleurs moments et moins de bons moments. Si c’est un grand accomplissement, on s’en fout, mais c’est un bon moment pour son premier but depuis un moment, un très bon moment".