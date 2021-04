Liverpool, Jota : "Nous sommes dans une bonne dynamique"

L'attaquant des Reds est heureux de son retour en forme ainsi que de celui de son équipe et est prêt à affronter le Real Madrid.

Ce mardi soir aura lieu le remake de la finale de la Ligue des champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid. Sauf qu'entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et les Reds ont réussi à remporter la compétition. Mais une chose n'a pas changé, les deux équipes restent des poids lourds du football européen et cette rencontre sera un choc au sommet de ces quarts de finale. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Diogo Jota a commenté l'état de forme de Liverpool. L'international portugais considère que les Reds sont de retour à un très bon niveau et vont répondre présent face au Real Madrid.

"Nous sommes dans une bonne dynamique; nous sommes partis pour la trêve internationale avec deux victoires et deux clean sheets. Maintenant, nous suivons le même chemin avec une autre bonne victoire et la performance était également bien meilleure que dans les matches précédents. Nous voulons bâtir sur cela, mais face au Real Madrid ce sera un grand défi pour nous et nous devons être prêts", a indiqué le Portugais.

"Cela demandera beaucoup - beaucoup d'efforts, principalement. Nous devrons probablement courir beaucoup, nous battre beaucoup, à cause de la façon dont le Real Madrid joue. C'est l'équipe avec le plus de titres dans cette compétition, donc ils sont habitués aux matches à éliminations directes et nous allons devoir être à notre meilleur niveau si nous voulons obtenir un résultat demain", a ajouté l'attaquant de Liverpool.

Jota retrouve une forme étincelante

"De toute évidence, le système est important, mais je pense que le plus important est la façon dont ils jouent. Nous avons notre manager qui peut probablement deviner, mais nous ne serons jamais sûrs avant le moment du match, nous devons donc nous assurer que nous connaissons leurs routines, même si elles changent un peu parce que les idées seront là et seront toujours les mêmes. Je pense que c'est difficile de prédire des choses comme ça, nous devons juste faire de notre mieux et savoir ce qu'ils peuvent faire aussi, même s'ils jouent avec trois ou quatre à l'arrière", a conclu Diogo Jota.

L'international portugais est heureux de sa forme actuelle, lui qui reste sur un doublé contre Arsenal et trois buts lors de la trêve internationale avec le Portugal, après une longue blessure : "Évidemment, je marque un bon nombre de buts. C'est ce que je veux faire; aidez l'équipe pendant le reste de la saison. Cela ne me dérange pas si je ne marque pas tant que l’équipe gagne. Une nouvelle passe décisive d'Alexander Arnold ? C'est vraiment important pour moi".

"Évidemment, nous, les joueurs attaquants, avons besoin des ballons la plupart du temps et nous connaissons tous les capacités de Trent en termes de débordement et de centres. Ce n'est pas sa première passe et j'espère que ce n'est pas la dernière ! (...) Pour un joueur, la blessure est la pire [chose] qui puisse arriver. Voir l'équipe à la télévision et vous ne pouvez rien faire pour aider est frustrant. J'avais besoin de me concentrer sur ma récupération et d'être de retour sur le terrain et de faire ce que je faisais - c'est-à-dire aider, faire de mon mieux et, espérons-le, marquer des buts et continuer à le faire", a conclu Diogo Jota.