Liverpool : James Milner n'est pas fan de la VAR

Le milieu de Liverpool a livré son regard sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Un système qu'il n'estime pas au point.

La VAR est encore loin de faire l'unanimité aux quatre coins de l'Europe.

James Milner, le chevronné et polyvalent milieu de , l'atteste en livrant un regard assez critique sur l'assistance vidéo à l'arbitrage.

"Il est très difficile d'utiliser la VAR lorsque vous avez encore un avis sur les décisions, et cela dégrade l'ambiance au stade", a-t-il expliqué dans des propos accordés au Guardian.

"C'est peut-être vieux jeu de ma part, mais je pense qu'il y a encore trop de débats autour de la VAR. Vous marquez, il y a une explosion de joie, et puis il y a consultation de la VAR. Vous attendez. Est-ce qu'il y a but ? (...) Le football est un jeu où l'erreur humaine existe chez les joueurs comme chez l'arbitre. Ils ont un boulot vraiment dur, et je suis pour leur rendre la vie facile, mais pas au prix de la fluidité du jeu", a conclu l'ancien milieu de terrain de .

Pour rappel, Liverpool a récemment été victime de la VAR en encaissant un but très contestable lors du derby d' contre (1-1).