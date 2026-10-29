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Liverpool a entamé de nouvelles discussions avec les représentants du meneur de jeu de Monaco Lamine Camara, dans l’espoir de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Le club de la Mersey est désormais en tête des prétendants, après que son rival anglais Chelsea a revu à la baisse son intérêt pour Camara afin de se tourner vers le talent de Bournemouth Alex Scott.

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Les dirigeants de Liverpool entament de nouvelles discussions

Selon The Sun, Liverpool a pris contact avec l’entourage de l’international sénégalais de 22 ans pour se tenir informé de sa disponibilité à l’approche de la nouvelle année. Si le transfert envisagé du milieu de terrain, réputé pour son énergie, à Stamford Bridge a échoué en fin de mercato estival, les négociations en coulisses autour d’une arrivée à Anfield s’intensifient désormais. De son côté, Chelsea a réorienté ses efforts de recrutement vers Scott, joueur de Bournemouth.

L’entraîneur de Monaco salue son endurance

Loin de laisser l’échec de son transfert en Angleterre affecter ses performances, le jeune joueur a été titulaire lors de 10 des 12 matches de Monaco cette saison. Avec deux buts et une passe décisive, il a contribué à la montée de son équipe à la quatrième place de Ligue 1. Son professionnalisme, ses qualités athlétiques et sa capacité à rebondir après un été frustrant ont impressionné les recruteurs de Liverpool, qui estiment qu’il répond parfaitement aux exigences physiques du football anglais.

Interrogé récemment par L'Equipe, l’entraîneur de Monaco Filipe Luis a salué la prestation et l’éthique de travail du milieu de terrain : « Dans vingt ans, nous verrons peut-être beaucoup de joueurs comme lui. Il peut courir un marathon, jouer pendant quatre-vingt-dix minutes sans jamais relâcher ses efforts, tout en jouant au football. Il incarne l’avenir de ce sport. »

Les Sénégalais brillent en Angleterre

Si un accord à la mi-saison n’est pas encore garanti, Camara suit de près les performances de ses coéquipiers en sélection en Premier League, notamment celles de son ami proche Nicolas Jackson et du jeune espoir Ibrahim Mbaye.

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Les deux joueurs se sont illustrés lorsqu’Aston Villa a mis fin au début de saison à 100 % de victoires de Manchester City en championnat, Jackson inscrivant un doublé et Mbaye délivrant une passe décisive.

Leur compatriote Iliman Ndiaye a également délivré une passe décisive sur le but de consolation de City lors de ce même match. Selon le même article du Sun, les trois joueurs ont ensuite partagé une photo pour célébrer ce résultat dans le groupe WhatsApp de l’équipe nationale du Sénégal, renforçant encore l’envie du milieu de Monaco de se mesurer au football anglais.

Un transfert cet hiver nécessiterait des compromis de part et d’autre

Un transfert en janvier reste possible, mais parvenir à un accord à la mi-saison exigera des compromis financiers et contractuels de la part de Liverpool, de Monaco et du joueur lui-même. Si le club de Ligue 1 refuse de le vendre cet hiver alors qu’il vise une qualification en Ligue des champions, Liverpool sera bien placé pour revenir à la charge l’été prochain. Quoi qu’il en soit, Camara semble destiné à rejoindre prochainement ses coéquipiers en sélection en Premier League.