Liverpool : Ibrahima Konaté accueille Khéphren Thuram à bras ouverts

Ce mardi, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a réagi à l'intérêt de son club pour son compatriote Khéphren Thuram.

Auteur d'une saison convaincante à Liverpool malgré quelques blessures, Ibrahima Konaté a de nouveau été sélectionné par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce. Après une Coupe du monde prometteuse et un dernier rassemblement excellent, le défenseur de Liverpool espère continuer à s'affirmer comme un joueur d'avenir pour la défense des Bleus.

Konaté veut prendre Thuram sous son aile

L'avenir, il le voit également avec les Reds malgré la non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi, le joueur de 24 ans a évoqué le mercato de son club et plus particulièrement l'intérêt porté à son compatriote Khéphren Thuram. Le milieu de 22 ans a connu une ascension fulgurante et ses performances avec l'OGC Nice lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France en mars et attirent plusieurs grandes écuries européennes, dont Liverpool. De son côté, Konaté aimerait voir le cadet des frères Thuram le rejoindre sur les bords de la Mersey. "Je serais très heureux qu’il vienne à Liverpool. Je le prendrais sous mon aile et je ferais tout pour qu’il progresse et qu’il devienne le joueur qu’il veut devenir. Maintenant, c’est aussi à lui de travailler. Mais moi je ferais tout pour qu’il devienne un top joueur", a-t-il confié. Suffisant pour le convaincre de traverser la Manche .