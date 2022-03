Liverpool : Gerrard révèle les conseils de Klopp pour sa carrière d'entraîneur

Steven Gerrard a révélé les conseils que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, lui a donnés avant qu'il ne commence sa carrière d'entraîneur. Quelques mois après avoir pris sa retraite sportive, Steven Gerrard a fait ses premiers pas d'entraîneur à l'académie de Liverpool, avant de devenir l'entraîneur des moins de 19 ans du club.

Faire abstraction de sa carrière de joueur

Un peu plus d'un an plus tard, l'ancienne star des Reds a pris la direction des Rangers et son succès en Écosse a convaincu Aston Villa de lui rendre visite en novembre dernier L'ex-milieu de terrain affirme qu'il a demandé conseil à Klopp avant de commencer son parcours et que les paroles du coach allemand ont eu une grande importance.

"C'était l'une des choses les plus importantes pour moi quand j'ai décidé de devenir entraîneur, je voulais revenir à l'Académie de Liverpool et je voulais parler à Jurgen Klopp pour avoir ce petit conseil", a-t-il déclaré au Liverpool Echo. Son conseil a été le suivant : "N'y allez pas avec le nom sur votre dos. J'ai vu tellement d'anciens joueurs qui ont joué à un bon niveau penser automatiquement qu'ils pouvaient devenir un bon entraîneur ou un bon manager".

Se faire la main avec les jeunes

"Il est important que vous fassiez deux ans avec les équipes de jeunes de Liverpool, loin des caméras, que vous fassiez des erreurs, que vous découvriez comment vous voulez jouer, que vous essayiez des formations, des tactiques. Déterminez l'équipe dont vous avez besoin autour de vous, car vous serez bon dans certains domaines, mais pas dans d'autres, et trouvez votre équipe. C'est alors que vous saurez. Vous aurez le bon feeling et une opportunité se présentera. Et alors vous pourrez décider de ce que vous voulez faire à partir de là'. C'est exactement comme cela que mon voyage a commencé. Je n'ai pas toujours voulu faire cela, cela s'est juste mis en place", a ajouté Steven Gerrard.

L'ancien milieu de terrain de Liverpool a pris la tête des Rangers à l'été 2018, guidant l'équipe d'Ibrox à la deuxième place lors de ses deux premières saisons. La saison 2020-21 s'est avérée un grand succès pour Gerrard, puisque son équipe a remporté le titre de champion d'Ecosse pour la première fois en 10 ans. Les Gers ont terminé la saison sans défaite et ont fini avec 25 points d'avance sur leurs rivaux du Celtic.

Steven Gerrard est cependant parti au cours de la saison suivante, puisqu'il a remplacé Dean Smith à la tête d'Aston Villa. Le club se trouvait à deux points de la zone de relégation de la Premier League avec 10 points en 11 matches lorsqu'il a pris les rênes du club, mais il a depuis grimpé à la neuvième place du classement. Aston Villa a remporté huit des 18 matches qu'il a disputés en première division anglaise sous la direction de Gerrard.