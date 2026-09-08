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Liverpool - Fulham, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Liverpool vs Fulham
Premier League
Liverpool
Fulham

Présentation complète du match Liverpool-Fulham en Premier League. Nous passons en revue les résultats de la 3e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de samedi après-midi à Anfield.

Liverpool vs Fulham : détails du match

crest
Premier League - Journée 4
Anfield

Liverpool et Fulham donneront le coup d'envoi le 12 septembre 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

La Premier League du samedi en Merseyside

Liverpool retrouve Anfield pour accueillir Fulham lors de la 4e journée de Premier League. Restant sur une convaincante victoire à l'extérieur le week-end dernier, Liverpool vise à capitaliser sur son avantage à domicile pour rester solidement installé près du sommet du classement. Pour Fulham, le déplacement dans le Merseyside après une défaite prolifique sur la scène nationale représente une occasion immédiate de rebondir et de tester sa solidité défensive face à l'une des meilleures attaques du championnat.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

La maîtrise de Liverpool lors de la 3e journée : le doublé d'Alexander Isak assure les points

Liverpool aborde samedi avec une grande confiance après avoir décroché un confortable succès 2-0 à l'extérieur contre Ipswich Town à Portman Road lors de la 3e journée, le 4 septembre. L'attaquant Alexander Isak a rapidement volé la vedette en marquant aux 6e et 9e minutes pour donner à Liverpool une maîtrise totale de la rencontre. Les hommes d'Andoni Iraola ont contrôlé le rythme à partir de ce moment-là et ont préservé leur cage inviolée, abordant ce week-end avec une structure défensive solide et des transitions offensives tranchantes.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Le thriller de Fulham lors de la 3e journée : un crève-cœur à domicile dans un match à cinq buts

Fulham se déplace vers le nord en cherchant à repartir de l'avant après une folle défaite 3-2 à domicile contre Crystal Palace à Craven Cottage lors de la 3e journée, le 5 septembre. Des buts précoces de Josh King et César Palacios ont donné à Fulham une avance de 2-1 à la pause, mais un doublé de Tyrick Mitchell en seconde période et un but tardif de Ben Chilwell ont renversé le match en faveur de Crystal Palace. L'équipe de Marco Silva a montré beaucoup de danger devant le but, mais devra afficher une organisation bien plus rigoureuse derrière pour contenir la ligne d'attaque de Liverpool.

L'enjeu à Anfield : une bataille tactique attendue

Historiquement, Liverpool a eu le dessus à Anfield, mais le dispositif de transition énergique du milieu de terrain de Fulham présente toujours un potentiel de surprise. Le duel au milieu entre Alexis Mac Allister et le dispositif de Fulham sera capital pour contrôler le tempo, tandis qu'Alexander Isak et Florian Wirtz tenteront de déverrouiller la défense à quatre de Fulham. Alors que les deux équipes veulent rapidement atteindre leur meilleur niveau dès le début du mois de septembre, la rencontre de samedi promet un spectacle de grande qualité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Liverpool vs Fulham Équipes probables

Entraineur

  • A. Iraola

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, doit composer avec deux absents. Conor Bradley et Hugo Ekitike sont tous deux annoncés blessés et manqueront le match. L'absence d'Ekitike est particulièrement longue : l'attaquant se remet d'une blessure au tendon d'Achille et ne sera pas disponible pour former son partenariat français très attendu avec Barcola avant 2027. Aucune composition probable n'a été confirmée, et d'autres informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, est privé de Tom Cairney, qui reste sur la liste des blessés. Aucune suspension n'est à signaler chez les visiteurs, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade.

Forme

LIV

LIV - Forme

COM
N0-0
COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
IPS
V0-2
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FUL

FUL - Forme

VFB
V1-0
CHE
D2-3
WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Liverpool a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 contre Nottingham Forest en Premier League, après un score identique contre Newcastle United la semaine précédente. Le seul succès de Liverpool sur cette série est arrivé lors d'un match amical de présaison contre Côme, remporté 2-0, même si le club a aussi fait 0-0 contre le même adversaire le même jour. L'unique défaite de Liverpool a été un revers 3-2 contre Monaco en match amical de présaison. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Liverpool a marqué six buts et en a concédé sept.

Fulham a gagné un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Sunderland en Premier League. Le seul succès des Cottagers dans cet échantillon est intervenu en Carabao Cup, avec une victoire 3-0 contre l'AFC Wimbledon, tandis que Fulham a également battu le VfB Stuttgart 1-0 en présaison. Fulham a encaissé trois buts lors de sa défaite en Premier League contre Chelsea et a marqué cinq buts sur l'ensemble de ces cinq matches, tout en en concédant six.

Confrontations directes

Face à face

LiverpoolNulFulham
2
2
1
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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Fulham
FUL
0
FDM
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3
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Premier League
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Fulham
FUL
1
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Liverpool
LIV
3
FDM
11Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 11 avril 2026, lorsque Liverpool a battu Fulham 2-0 à Anfield en Premier League. Sur les cinq derniers face-à-face, Liverpool s'est imposé à deux reprises, Fulham une fois, et deux matches se sont terminés par des nuls. La seule victoire de Fulham sur cette série est intervenue à Craven Cottage en avril 2025, avec un succès 3-2.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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